22 ноября 2026, 06:28
Купе только для вас: в ночном поезде Москва — Петербург появились места, где соседей не будет
Купе только для вас: в ночном поезде Москва — Петербург появились места, где соседей не будет
В вагоне №3 ночного поезда Москва - Санкт-Петербург всего девять отдельных купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену входят завтрак и дополнительные услуги, в том числе доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Формат занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.
На самом востребованном железнодорожном направлении страны появился промежуточный формат поездки — между обычным купе и полноценным СВ. В составе ночного поезда №3/4 «Экспресс» теперь курсирует вагон класса обслуживания 1Б с одноместными купе. Об этом сообщает 110km.ru.
Что изменилось на маршруте двух столиц
Москва и Санкт-Петербург — направление, где ночное сообщение держится десятилетиями и остается альтернативой дневным скоростным рейсам и самолетам: расстояние около 650 километров состав проходит за ночь, без пересадок и промежуточных ожиданий. Поезд отправляется поздно вечером с Ленинградского вокзала и приходит на Московский утром, поэтому пассажиру не приходится подстраиваться под стыковки и тратить лишний день.
Именно на этом фоне и появился вагон 1Б: он включен в состав под номером 3 и предлагает то, чего раньше на маршруте не было в среднем ценовом сегменте — отдельное купе на одного человека без обязанности выкупать соседние места.
Цена вопроса
Билет стоит примерно 5000–6000 рублей. Для сравнения: место в классическом СВ на этом направлении обходится почти в 10 000 рублей. То есть пассажир получает приватность и сервис, но платит примерно вдвое меньше — с точки зрения формы обслуживания это компромисс между стандартной покупкой и СВ.
Как устроен вагон
В вагоне девять купе. Верхних полок нет: широкое спальное место днем трансформируется в кресло, для личных вещей предусмотрен шкафчик. Умывальник с зеркалом находится прямо в купе — выходить в коридор не нужно. Там же установлен телевизор с разъемами для подключения устройств и индивидуальная вентиляция, с помощью которой можно настроить микроклимат под себя. По описанию новинки, даже в часы пик очередей в туалете не бывает.
Что входит в тариф
В стоимость включен горячий завтрак по выбору, который подают в купе, и комплект к нему. Пассажиру обеспечивают доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. В тариф также входят гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка — то есть питание и дополнительные удобства на всем пути от вокзала до вокзала.
Чем отличаются другие составы
Набор услуг у конкурентов на этом же направлении иной. В «Стриже» есть купе с душем, но завтрак в стоимость не входит. Одноместных купе нет ни в «Красной стреле», ни в «Мегаполисе». По данным публикации 110km.ru, «Экспресс» №3/4 сочетает отдельное купе с включенным питанием и внешним сервисом — и именно это делает его отдельным предложением на маршруте между двумя столицами.
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