В РЖД появился вагон с одноместными купе: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 20:07

На маршруте Москва-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком по цене ниже СВ

Российские железные дороги внедрили вагон с одноместными купе на поезде Москва-Санкт-Петербург: теперь пассажиры могут рассчитывать на личное пространство, расширенный сервис и завтрак, не переплачивая за люкс. Это решение может изменить подход к ночным путешествиям между столицами.

Появление вагона с одноместными купе в поезде между Москвой и Санкт-Петербургом стало ведущим событием на рынке пассажирских перевозок. Теперь путешественники, отправляющиеся по этому популярному маршруту, могут получить личное пространство и высокий уровень комфорта без необходимости платить за люкс-класс. Такой шаг может изменить привычные сценарии ночных поездок между двумя столицами и задать новый стандарт обслуживания.

В составе «Экспресса» №3/4 теперь курсирует вагон 1Б класса, где каждое купе рассчитано на одного пассажира. Здесь нет верхних полок — вместо них установлено широкое спальное место, которое легко превращается в кресло. Для удобства предусмотрены умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъемами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Это позволяет не только выспаться без соседей, но и не стоять в очереди в общий туалет, а также не переживать за сохранность вещей.

Стоимость билета в таком купе составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ, где цены стартуют от 10 000 рублей. В стоимость включены не только комфортные условия, но и расширенный набор услуг: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Раньше такой сервис был доступен только в более дорогих категориях, теперь же он становится массовым предложением.

Маршрут «Экспресса» №3/4 организован так, чтобы пассажир мог выспаться максимально качественно: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно удобно для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание. По отзывам пассажиров, атмосфера в вагоне остается спокойной даже в часы пик, отсутствие очередей в туалет и соседей в купе делает поездку максимально приватной.

Если сравнивать с другими поездами, то в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместных купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включенное питание. Подобный подход может стать востребованным и на других направлениях, если РЖД сохранит уровень сервиса.

Интересно, что подобные изменения в сервисных службах железных дорог отражают более широкую тенденцию к персонализации услуг. В условиях растущего спроса на комфорт и приватность железнодорожные перевозки начинают конкурировать не только с авиацией, но и с гостиницами, обеспечивая полноценный ночной отдых в пути. Если опыт с одноместными купе на линии Москва — Санкт-Петербург окажется успешным, то можно ожидать расширения географии этой услуги — в первую очередь на направлениях с высокой деловой активностью и продолжительностью поездки 6–10 часов, таких как Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань или Санкт-Петербург — Адлер.

