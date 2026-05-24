Один в купе: РЖД выпустили вагон 1Б за 5000 рублей с горячим завтраком и шоколадкой — ночной экспресс, где больше не мешают соседи

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 10:24

На маршруте Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком

РЖД внедрила новый формат купе для одиночных поездок между Москвой и Петербургом: личное пространство, расширенный сервис и завтрак по цене ниже СВ. Это может изменить подход к ночным путешествиям и задать новый тренд на рынке перевозок.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом стало ведущим событием на рынке пассажирских перевозок. Теперь путешественники могут найти личное пространство и уровень комфорта, не переплачивая за высокий люкс-класс. Такой шаг РЖД может изменить привычные сценарии ночных поездок между двумя крупными городами страны.

В составе «Экспресса» №3/4 теперь курсирует вагон 1Б класса, где каждая купе рассчитана на одного пассажира. Здесь нет верхних полок — вместо них установлено широкое спальное место, которое легко трансформируется в кресло. В купе предусмотрены умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Это позволяет не только выспаться без соседей, но и избежать очередей в общем туалете, а также не переживать за сохранность вещей.

Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое ниже, чем в классическом СВ, где цены начинаются от 10 000 рублей. В стоимость включены не только комфортные условия, но и расширенный набор услуг: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Раньше такой сервис был доступен только в более дорогих категориях, теперь же он становится массовым предложением.

Маршрут «Экспресса» №3/4 организован так, чтобы пассажир мог максимально выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно актуально для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание. По отзывам пассажиров, атмосфера в вагоне остаётся спокойной даже в часы пик, отсутствие очередей в туалет и соседей в купе делает поездку максимально приватной.

Если сравнивать с другими поездами: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместных купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включённое питание. Подобный формат может быть востребован не только на маршруте Москва — Санкт-Петербург, но и на других популярных направлениях, если РЖД сохранит уровень сервиса.

Запуск вагонов с одноместными купе — это не просто точечное улучшение, а сигнал о смене философии пассажирских перевозок. В условиях растущего спроса на персонализированные услуги железные дороги начинают конкурировать не только с авиацией, но и с отелями, обеспечивая полноценный ночной отдых в пути. Если опыт с новым форматом окажется успешным, можно ожидать расширения географии таких вагонов — в первую очередь на направлениях с высокой деловой активностью и продолжительностью поездки 6–10 часов (например, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань или Санкт-Петербург — Адлер). Это может стать новым стандартом для ночных путешествий в России.

