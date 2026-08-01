В РЖД запустили вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

1 августа 2026, 10:57
На маршруте Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе по цене ниже СВ
На маршруте Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе по цене ниже СВ
На ночном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом теперь доступен вагон с индивидуальными купе для одного пассажира. Это решение сочетает приватность, расширенный сервис и доступную стоимость, что особенно актуально на фоне роста спроса на комфортные поездки без переплат.
Появление вагона 1Б класса на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом вызвало повышенный интерес среди тех, кто ценит личное пространство и спокойствие в дороге. Теперь пассажирам не нужно выбирать между дорогим СВ и стандартным купе: каждый получает отдельное купе по цене почти вдвое ниже, чем в классическом СВ.
В новом вагоне №3 предусмотрено девять стандартных купе. Каждое из них оснащено широким спальным местом, трансформирующимся в кресло, умывальником с зеркалом и шкафчиком для одежды. Верхней полки нет, что делает пространство более удобным для отдыха. В каждом купе есть телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная вентиляция, позволяющая настроить микроклимат под себя. Благодаря малому количеству купе даже в часы пик сохраняется тишина и нет очередей в туалет.
Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что делает поездку доступной при высоком уровне комфорта. В цену включены: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, а также гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Такой подход позволяет получить услуги, которые раньше были доступны только в более дорогих категориях.
Маршрут «Экспресса» №3/4 построен так, чтобы пассажир мог выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно удобно для деловых поездок и для тех, кто ценит полноценный ночной отдых в пути. В отличие от «Стрижа» (где есть купе с душем, но без завтрака) и поездов «Красная стрела» и «Мегаполис» (без экономии одноместных купе), новый формат занял нишу между стандартным купе и СВ, сделав акцент на приватности и включённом питании.
Это нововведение может запустить серьёзные изменения на рынке железнодорожных перевозок России. В последние годы спрос на новые решения и повышение комфорта в поездах стабильно растёт. Для сравнения: в Европе и Азии подобные форматы уже давно востребованы, а в России только начинают набирать популярность. Важно отметить, что расширение сервисных опций и снижение цен на комфортные поездки могут изменить ситуацию и усилить конкуренцию между перевозчиками. Для пассажиров это означает больший выбор и возможность путешествовать с максимальными удобствами без дополнительных затрат.
Похожие материалы
-
01.08.2026, 09:47
В РЖД обновили плацкарт: больше мест, душ и индивидуальные удобства для пассажиров
В России представили модернизированный плацкартный вагон с увеличенным числом мест, душевой кабиной и индивидуальными удобствами. Это решение может повлиять на стандарты комфорта в бюджетных поездах и сделать дальние поездки привлекательнее для широкой аудитории.Читать далее
-
01.08.2026, 04:22
Семейный дом на колесах Laurence H: необычная кухня и французский подход
В Европе редко встретишь tiny house с просторной и функциональной кухней, но Laurence H от Tibi House ломает стереотипы. Этот проект выделяется не только размерами, но и продуманной планировкой, что особенно актуально для семей, ищущих мобильность и комфорт.Читать далее
-
01.08.2026, 00:23
Электрический трицикл Veo Rover дебютировал в Денвере: особенности и перспективы
В Денвере стартовал прокат электрических трициклов Veo Rover - уникального транспорта, ориентированного на повышенную устойчивость и доступность для разных пользователей. Новинка может повлиять на развитие городской мобильности и задать новые стандарты для подобных сервисов.Читать далее
-
31.07.2026, 22:45
Новый купейный вагон РЖД: душ, холодильник и регулировка климата для пассажиров
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон нового поколения с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить представление о поездках на дальние расстояния и повысить требования к уровню сервиса в российских поездах.Читать далее
-
31.07.2026, 20:39
Delta запускает крупнейший в США центр смешивания SAF в Миннесоте
В Миннесоте начал работу уникальный центр смешивания SAF, который позволит Delta увеличить долю экологичного топлива на одном из ключевых хабов. Это событие может стать поворотным для развития устойчивой авиации в США и задать новые стандарты для отрасли.Читать далее
-
31.07.2026, 19:54
Новые купейные вагоны для РЖД: чем отличаются одноэтажные и двухэтажные проекты
«Трансмашхолдинг» представил для РЖД два типа современных купейных вагонов - одноэтажные и двухэтажные. В каждом из них реализованы новые решения для удобства пассажиров, что особенно актуально на фоне обновления парка Федеральной пассажирской компании.Читать далее
-
31.07.2026, 17:56
Самодельный дом на колесах на базе Ford E-350: детали необычного проекта
В условиях роста интереса к мобильным домам и самостоятельным проектам, необычная переделка Ford E-350 в полноценное жилье на колесах привлекает внимание практичностью и продуманностью. Такой подход может изменить взгляд на доступное автономное путешествие.Читать далее
-
31.07.2026, 15:58
Новый автодом на базе Lada 4x4: спальня, кухня и ванная за 1,6 млн рублей
Lada 4x4 в версии автодома от Lux Form получила жилой модуль с полноценной спальней, кухней и ванной. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет компактное решение для путешествий по России и ценит практичность в деталях.Читать далее
-
31.07.2026, 13:56
Вагоны РЖД нового поколения: душевые, увеличенные полки и зона для семей
РЖД вывели на рынок купейные вагоны с отдельной душевой, широкими спальными местами и специальной зоной для пассажиров с детьми. Нововведения затрагивают комфорт, безопасность и функциональность, что особенно актуально для дальних маршрутов и семейных путешествий.Читать далее
-
31.07.2026, 11:24
В России испытали новый плазменный двигатель на криптоне для спутников
Российские инженеры создали первый маломощный плазменный двигатель на криптоне для спутников на низких орбитах. Это решение может изменить подход к управлению группировками аппаратов и снизить затраты на запуск, что особенно актуально на фоне роста числа спутников и дефицита ксенона.Читать далее
Похожие материалы
-
01.08.2026, 09:47
В РЖД обновили плацкарт: больше мест, душ и индивидуальные удобства для пассажиров
В России представили модернизированный плацкартный вагон с увеличенным числом мест, душевой кабиной и индивидуальными удобствами. Это решение может повлиять на стандарты комфорта в бюджетных поездах и сделать дальние поездки привлекательнее для широкой аудитории.Читать далее
-
01.08.2026, 04:22
Семейный дом на колесах Laurence H: необычная кухня и французский подход
В Европе редко встретишь tiny house с просторной и функциональной кухней, но Laurence H от Tibi House ломает стереотипы. Этот проект выделяется не только размерами, но и продуманной планировкой, что особенно актуально для семей, ищущих мобильность и комфорт.Читать далее
-
01.08.2026, 00:23
Электрический трицикл Veo Rover дебютировал в Денвере: особенности и перспективы
В Денвере стартовал прокат электрических трициклов Veo Rover - уникального транспорта, ориентированного на повышенную устойчивость и доступность для разных пользователей. Новинка может повлиять на развитие городской мобильности и задать новые стандарты для подобных сервисов.Читать далее
-
31.07.2026, 22:45
Новый купейный вагон РЖД: душ, холодильник и регулировка климата для пассажиров
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон нового поколения с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить представление о поездках на дальние расстояния и повысить требования к уровню сервиса в российских поездах.Читать далее
-
31.07.2026, 20:39
Delta запускает крупнейший в США центр смешивания SAF в Миннесоте
В Миннесоте начал работу уникальный центр смешивания SAF, который позволит Delta увеличить долю экологичного топлива на одном из ключевых хабов. Это событие может стать поворотным для развития устойчивой авиации в США и задать новые стандарты для отрасли.Читать далее
-
31.07.2026, 19:54
Новые купейные вагоны для РЖД: чем отличаются одноэтажные и двухэтажные проекты
«Трансмашхолдинг» представил для РЖД два типа современных купейных вагонов - одноэтажные и двухэтажные. В каждом из них реализованы новые решения для удобства пассажиров, что особенно актуально на фоне обновления парка Федеральной пассажирской компании.Читать далее
-
31.07.2026, 17:56
Самодельный дом на колесах на базе Ford E-350: детали необычного проекта
В условиях роста интереса к мобильным домам и самостоятельным проектам, необычная переделка Ford E-350 в полноценное жилье на колесах привлекает внимание практичностью и продуманностью. Такой подход может изменить взгляд на доступное автономное путешествие.Читать далее
-
31.07.2026, 15:58
Новый автодом на базе Lada 4x4: спальня, кухня и ванная за 1,6 млн рублей
Lada 4x4 в версии автодома от Lux Form получила жилой модуль с полноценной спальней, кухней и ванной. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет компактное решение для путешествий по России и ценит практичность в деталях.Читать далее
-
31.07.2026, 13:56
Вагоны РЖД нового поколения: душевые, увеличенные полки и зона для семей
РЖД вывели на рынок купейные вагоны с отдельной душевой, широкими спальными местами и специальной зоной для пассажиров с детьми. Нововведения затрагивают комфорт, безопасность и функциональность, что особенно актуально для дальних маршрутов и семейных путешествий.Читать далее
-
31.07.2026, 11:24
В России испытали новый плазменный двигатель на криптоне для спутников
Российские инженеры создали первый маломощный плазменный двигатель на криптоне для спутников на низких орбитах. Это решение может изменить подход к управлению группировками аппаратов и снизить затраты на запуск, что особенно актуально на фоне роста числа спутников и дефицита ксенона.Читать далее