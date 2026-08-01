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Автор: Мария Степанова

1 августа 2026, 10:57

На маршруте Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе по цене ниже СВ

На маршруте Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе по цене ниже СВ

В РЖД запустили вагон, где все купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

На маршруте Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе по цене ниже СВ

На ночном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом теперь доступен вагон с индивидуальными купе для одного пассажира. Это решение сочетает приватность, расширенный сервис и доступную стоимость, что особенно актуально на фоне роста спроса на комфортные поездки без переплат.

На ночном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом теперь доступен вагон с индивидуальными купе для одного пассажира. Это решение сочетает приватность, расширенный сервис и доступную стоимость, что особенно актуально на фоне роста спроса на комфортные поездки без переплат.

Появление вагона 1Б класса на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом вызвало повышенный интерес среди тех, кто ценит личное пространство и спокойствие в дороге. Теперь пассажирам не нужно выбирать между дорогим СВ и стандартным купе: каждый получает отдельное купе по цене почти вдвое ниже, чем в классическом СВ.

В новом вагоне №3 предусмотрено девять стандартных купе. Каждое из них оснащено широким спальным местом, трансформирующимся в кресло, умывальником с зеркалом и шкафчиком для одежды. Верхней полки нет, что делает пространство более удобным для отдыха. В каждом купе есть телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная вентиляция, позволяющая настроить микроклимат под себя. Благодаря малому количеству купе даже в часы пик сохраняется тишина и нет очередей в туалет.

Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что делает поездку доступной при высоком уровне комфорта. В цену включены: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, а также гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Такой подход позволяет получить услуги, которые раньше были доступны только в более дорогих категориях.

Маршрут «Экспресса» №3/4 построен так, чтобы пассажир мог выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно удобно для деловых поездок и для тех, кто ценит полноценный ночной отдых в пути. В отличие от «Стрижа» (где есть купе с душем, но без завтрака) и поездов «Красная стрела» и «Мегаполис» (без экономии одноместных купе), новый формат занял нишу между стандартным купе и СВ, сделав акцент на приватности и включённом питании.

Это нововведение может запустить серьёзные изменения на рынке железнодорожных перевозок России. В последние годы спрос на новые решения и повышение комфорта в поездах стабильно растёт. Для сравнения: в Европе и Азии подобные форматы уже давно востребованы, а в России только начинают набирать популярность. Важно отметить, что расширение сервисных опций и снижение цен на комфортные поездки могут изменить ситуацию и усилить конкуренцию между перевозчиками. Для пассажиров это означает больший выбор и возможность путешествовать с максимальными удобствами без дополнительных затрат.

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