На машине в гости к Деду Морозу: считаем бюджет
Фото: pinterest.ru
Эксперты рекомендуют остановиться переночевать в Ярославле по пути туда (порядка 3 тысяч рублей на семью из четырех человек), затем провести две ночи в Великом Устюге (5,6 тысячи рублей) и по дороге обратно – в Вологде (2,8 тысячи рублей). Обед в придорожном кафе обойдется примерно в тысячу рублей, а в ресторане – от 2 до 3 тысяч рублей. При этом, важно помнить, что у всех взрослых должен быть QR-код.
Вход на территорию вотчины Деда Мороза платный: билеты для взрослых с интерактивной программой стоят по 2 тысячи рублей, для детей до 5 лет – по 1,5 тысячи рублей. Детей до 3 лет пускают к Дедушке Морозу бесплатно. Итоговая стоимость путешествия семьи с двумя детьми в Великий Устюг из Москвы составит чуть более 50 тысяч рублей.
- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 750 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 510 000 РKIA Rio 2010 в Москве
- 840 000 РFord Mondeo 2008 в Москве
- 350 000 РOpel Astra 2007 в Москве
- 780 000 РFord Transit 2008 в Москве
- 289 000 РВАЗ (Lada) Priora 2011 в Москве
- 2 500 000 РInfiniti FX30 2013 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий