3 апреля 2020, 17:53
На месяц приостановлена оплата за подписку Volvo Car Drive
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Фото: Volvo
Российский офис Volvo Car приостанавливает оплату за подписку на автомобили Volvo Car Drive на период с 3 апреля по 3 мая 2020 года. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, ведущей к трудностям в работе организаций, частичному ограничению передвижений по Москве и Петербургу.
В официальном сообщении говорится: «Полноценное использование всех преимуществ, которые открывает подписка на автомобиль от автопроизводителя, становится объективно невозможным. Поэтому компания приняла решение освободить клиентов от оплаты за услугу за месяц, официально объявленный нерабочим».
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