Редкие кадры с камер раскрывают обстоятельства смертельного ДТП с участием Mercedes и Hyundai на внешней стороне МКАД

8 февраля 2026, 11:06
Полет Mercedes с эстакады на МКАД попал на видео: детали трагедии на 77-м километре
Полет Mercedes с эстакады на МКАД попал на видео: детали трагедии на 77-м километре
Вышло видео с места резонансного происшествия на МКАД: легковой Mercedes на высокой скорости пробил ограждение и рухнул с эстакады, зацепив другую машину. Почему этот случай вызвал особое внимание у экспертов и что грозит водителям в подобных ситуациях - разбираемся подробно.
Смертельная авария на Московской кольцевой автодороге вновь заставила задуматься о безопасности на скоростных трассах столицы. На 77-м километре МКАД камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда легковой Mercedes, двигаясь с заметным превышением скорости, пробил ограждение и вылетел с эстакады. Это происшествие не только потрясло очевидцев, но и стало предметом пристального внимания со стороны надзорных органов, пишет Мойка78.
На опубликованных телеграм-каналом 112 кадрах отчетливо видно, как водитель теряет управление на крутом повороте, автомобиль буквально срывается с дороги и, перевернувшись в воздухе, падает на внешнюю сторону кольца. В полете Mercedes задевает проезжающий в потоке Hyundai, что лишь усугубляет последствия аварии. В результате столкновения погибли два человека - водитель и пассажир Mercedes.
Прокуратура Северного административного округа незамедлительно взяла расследование под контроль. По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что водитель Mercedes не справился с управлением на высокой скорости, что привело к наезду на ограждение, опрокидыванию и падению с эстакады. Эксперты отмечают: подобные инциденты на МКАД случаются не впервые, однако столь драматичные последствия фиксируются крайне редко.
Автомобиль не только пробил защитное ограждение, но и в процессе падения задел другую машину. Это подчеркивает, насколько опасны аварии на многоуровневых развязках, где ошибка одного водителя может привести к трагедии сразу для нескольких участников движения. Водителям стоит помнить: даже незначительное превышение скорости на эстакаде может обернуться катастрофой. Причины - банальны: невнимательность, переоценка собственных возможностей, игнорирование погодных условий и технического состояния автомобиля. В данном случае, по мнению экспертов, свою роль сыграли и конструктивные особенности ограждения, не рассчитанные на столь мощный удар.
Пока следствие продолжает выяснять все обстоятельства случившегося, специалисты советуют водителям быть максимально осторожными на скоростных участках, особенно при движении по эстакадам и мостам. Любая ошибка на таких объектах может стоить жизни не только самому водителю, но и окружающим. Трагедия на 77-м километре МКАД - еще одно напоминание о том, что безопасность на дороге начинается с ответственности каждого участника движения.
