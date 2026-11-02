Как новичок в открытом космосе ворочал 340-килограммовой махиной?

Зачем МКС резко увеличивает мощность перед гибелью в 2030 году

На орбите продолжают обновлять энергосистему станции. Для монтажа понадобилась совместная работа двух астронавтов. Выход стал 100-м для американских астронавтов с МКС. Подробности операции - в материале.

На орбите продолжают обновлять энергосистему станции. Для монтажа понадобилась совместная работа двух астронавтов. Выход стал 100-м для американских астронавтов с МКС. Подробности операции - в материале.

Семь часов и одиннадцать минут заняла внекорабельная работа с конструкцией массой около 340 килограммов. Установку седьмой iROSA завершили 29 октября 2026 года в 15:08 по восточному времени США. Солнечную батарею закрепили на портовом участке ферменной конструкции Международной космической станции и подключили к каналу электропитания 2A.

Установленная панель стала седьмой из восьми модернизированных батарей iROSA, раскладных солнечных систем, которые работают вместе с исходными панелями МКС и увеличивают выработку энергии без их демонтажа. Монтаж выполнили астронавт NASA Анил Менон и астронавт Канадского космического агентства Джошуа Катрик. Для Катрика это был первый выход в открытый космос. Операция стала 100-м выходом американских астронавтов с МКС.

Сначала астронавты сняли сложенную батарею с временной платформы. Менон закрепился на конце роботизированной руки Canadarm2 и переместил конструкцию к месту установки. Затем батарею закрепили на силовой ферме, раскрыли полотно и соединили его две половины. Полная длина полотна составляет около 60 футов, примерно 18 метров.

Панель раскрылась без двигателя. На это ушло около 12 минут. Батареи iROSA работают вместе со старыми солнечными панелями и повышают энергоснабжение станции на 20-30%.

Дополнительная выработка энергии нужна для работы МКС и подготовки к ее безопасному, управляемому сведению с орбиты, запланированному на 2030 год. Установка седьмой панели продолжила многолетнее обновление энергосистемы. Монтаж восьмой, последней батареи должен завершить эту фазу работ. Во время выхода астронавты также подготовили место для ее установки. Подробности операции сообщает Space.com.