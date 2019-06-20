20 июня 2019, 16:08
На московские улицы выехали первые беспилотники
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«Яндекс» приступил к масштабному тестированию машин с автономным управлением на дорогах общего пользования. Первые пять из 100 автомобилей выехали на столичные улицы. Эксперимент под патронажем мэрии Москвы проводится на всей территории города.
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В соответствии с условиями эксперимента, машины с автопилотом протестируют в четырех основных локациях: вылетные и кольцевые магистрали (МКАД, ТТК), спальные районы и центр города. В число спальных районов столицы, где будут испытывать беспилотники, вошли Ясенево, Бутово и Коммунарка. Помимо Москвы, машины с автопилотом начнут тестировать в Казани. Позднее список регионов может пополнить Петербург и трасса «Скандинавия».
Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», чем больше беспилотных автомобилей примут участие в тестировании на дорогах общего пользования, тем быстрее будет развиваться технология. В соответствии с постановлением Правительства, подписанным в декабре 2018 года, эксперимент рассчитан на три года. По его итогам в 2022 году российские власти определят, можно ли разрешить эксплуатацию беспилотного транспорта на обычных дорогах.
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