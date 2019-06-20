20 июня 2019, 16:08

На московские улицы выехали первые беспилотники

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«Яндекс» приступил к масштабному тестированию машин с автономным управлением на дорогах общего пользования. Первые пять из 100 автомобилей выехали на столичные улицы. Эксперимент под патронажем мэрии Москвы проводится на всей территории города.
На московские улицы выехали первые беспилотники
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Машины «Яндекса» оснащены автопилотом четвертого уровня. Это значит, что электроника в состоянии сама вести автомобиль по маршруту. Вмешательство водителя требуется лишь в экстренной ситуации. До конца года компания планирует вывести на дороги общего пользования более 100 таких машин. Пока «на линию» вышли пять беспилотников, остальные ждут разрешения властей. Сейчас МВД и Минпромторг разрабатывают упрощенный процесс сертификации тестовых автомобилей.

В соответствии с условиями эксперимента, машины с автопилотом протестируют в четырех основных локациях: вылетные и кольцевые магистрали (МКАД, ТТК), спальные районы и центр города. В число спальных районов столицы, где будут испытывать беспилотники, вошли Ясенево, Бутово и Коммунарка. Помимо Москвы, машины с автопилотом начнут тестировать в Казани. Позднее список регионов может пополнить Петербург и трасса «Скандинавия».

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», чем больше беспилотных автомобилей примут участие в тестировании на дорогах общего пользования, тем быстрее будет развиваться технология. В соответствии с постановлением Правительства, подписанным в декабре 2018 года, эксперимент рассчитан на три года. По его итогам в 2022 году российские власти определят, можно ли разрешить эксплуатацию беспилотного транспорта на обычных дорогах.

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На московские улицы выехали первые беспилотники
{{material_123688}}Машины «Яндекса» оснащены автопилотом четвертого уровня. Это значит, что электроника в состоянии сама вести автомобиль по маршруту. Вмешательство водителя требуется лишь в экстренной ситуации. До конца года компания планирует вывести на дороги общего пользования более 100 таких машин. Пока «на линию» вышли пять беспилотников, остальные ждут разрешения властей. Сейчас МВД и Минпромторг разрабатывают упрощенный процесс сертификации тестовых автомобилей.В соответствии с условиями эксперимента, машины с автопилотом протестируют в четырех основных локациях: вылетные и кольцевые магистрали (МКАД, ТТК), спальные районы и центр города. В число спальных районов столицы, где будут испытывать беспилотники, вошли Ясенево, Бутово и Коммунарка. Помимо Москвы, машины с автопилотом начнут тестировать в Казани. Позднее список регионов может пополнить Петербург и трасса «Скандинавия».Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», чем больше беспилотных автомобилей примут участие в тестировании на дорогах общего пользования, тем быстрее будет развиваться технология. В соответствии с постановлением Правительства, подписанным в декабре 2018 года, эксперимент рассчитан на три года. По его итогам в 2022 году российские власти определят, можно ли разрешить эксплуатацию беспилотного транспорта на обычных дорогах.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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