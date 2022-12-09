На «Москвиче» рассказали, сколько машин удалось собрать
Официальные продажи «Москвичей» стартуют до конца года, сначала в столице, а ближе к весне и в других регионах страны. Напомним, бензиновый «Москвич 3» оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо вариатором.
В 2023 году на предприятии планируют собрать 50 тысяч автомобилей, из них 10 тысяч будут электромобили. Одновременно идет разработка собственного электромобиля. Серийное производство новинки, построенной на собственной универсальной платформе, должно начаться в 2025 году. Цифра «3» в названии кроссовера «Москвич 3» свидетельствует о положении в модельном ряду. Следовательно, можно ожидать появления более компактных моделей с индексами «1» и «2».
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Тысячи автомобилей «Москвич» пополнят столичный таксопарк
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало только на прошлой неделе, а уже подписано несколько крупных контрактов. В 2023 году порядка 2 000 автомобилей поступят в московский такси-сервис.Читать далее
-
28.11.2022, 09:15
Через год локализацию «Москвича» обещают довести до уровня Renault
В конце ноября на бывшем московском заводе Renault стартовало серийное производство автомобилей возрожденной марки «Москвич». Пока машины собирают «отверточным» методом из готовых машинокомплектов, но обещают быстро нарастить локализацию компонентов.Читать далее
-
24.11.2022, 12:29
Банки выразили готовность выдавать автокредиты на «Москвич 3»
Расторопность финансовых институтов поражает – едва успела разнестись по стране новость о начале серийного производства «китайского» кроссовера «Москвич 3», а банки уже тут как тут. ВТБ заявил о готовности запустить прием заявок на покупку автомобиля, как только он поступит в дилерские центры.Читать далее
-
24.11.2022, 08:16
Названа ориентировочная цена кроссовера «Москвич 3»
В столице стартовало серийное производство автомобилей «Москвич». Первыми с конвейера сошли кроссоверы «Москвич 3». До конца 2022 года планируют собрать 600 автомобилей, которые в декабре-январе появятся у московских дилеров.Читать далее
-
23.11.2022, 12:24
С конвейера сошел первый серийный кроссовер «Москвич»
На бывшем столичном заводе Renault стартовало серийное производство автомобилей возрожденного российского бренда «Москвич 3», которые по сути представляют собой перелицованные китайские кроссоверы JAC.Читать далее
-
09.12.2022, 14:23
Что будут выпускать на петербургском заводе Nissan: два возможных сценария
Глава Минпромторга Денис Мануторов сообщил сегодня, что осваивать бывший завод Nissan в Петербурге доверят АвтоВАЗу. Автоэксперт назвал два вероятных сценария возобновления производства.Читать далее
-
09.12.2022, 12:22
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