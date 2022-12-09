На «Москвиче» рассказали, сколько машин удалось собрать

Ранее мы писали Названа ориентировочная цена кроссовера «Москвич 3» В столице стартовало серийное производство автомобилей «Москвич». Первыми с конвейера сошли кроссоверы «Москвич ... Читать далее

Пока на московском заводе выпускают только кроссоверы «Москвич 3» с традиционным бензиновым двигателем. За две недели удалось собрать более 160 автомобилей. До конца года на предприятии рассчитывают выпустить еще порядка 440 машин. Таким образом, плановый показатель в 600 автомобилей будет достигнут. Причем треть из этих 600 автомобилей должны составить чистые электрокары «Москвич 3е», сборка которых начнется в ближайшее время.

Официальные продажи «Москвичей» стартуют до конца года, сначала в столице, а ближе к весне и в других регионах страны. Напомним, бензиновый «Москвич 3» оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо вариатором.

Фото: МАЗ Москвич

В 2023 году на предприятии планируют собрать 50 тысяч автомобилей, из них 10 тысяч будут электромобили. Одновременно идет разработка собственного электромобиля. Серийное производство новинки, построенной на собственной универсальной платформе, должно начаться в 2025 году. Цифра «3» в названии кроссовера «Москвич 3» свидетельствует о положении в модельном ряду. Следовательно, можно ожидать появления более компактных моделей с индексами «1» и «2».

Упомянутые модели: Москвич 3

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