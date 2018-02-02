2 февраля 2018, 17:56
На Москву обрушится сильнейший с начала века снегопад
3 февраля в Москве ожидается мощный снегопад, который будет сопровождаться порывами ветра до 12 – 17 м/с. В ближайшие два дня в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков. МЧС просит автомобилистов быть предельно внимательными за рулем.
В последние несколько дней в Москве прошли сильные снегопады, которые доставили автомобилистам и дорожным службам немало хлопот. Но самое неприятное еще впереди. По словам главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в выходные ожидается самый сильный в 21-м веке февральский снегопад. Виноваты в этом два циклона, которые одновременно подходят к Москве с запада и с юга. Объединившись, они образуют в субботу очень мощный циклон. По предварительным прогнозам, в столице может выпасть до 30 сантиметров снега. Сначала пойдет тяжелый мокрый снег, на дорогах будет каша и заносы. В воскресенье температура снизится до -10 градусов, снег станет легким и пушистым, зато на дорогах ожидается гололедица.
МЧС уже разослало смс-предупреждения о надвигающемся шторме: метель, усиление ветра с порывами 12 – 17 м/с, ухудшение видимости, снежные заносы на трассах. Все это усложнит дорожную ситуацию, увеличит вероятность ДТП. Водителей попросили соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
В среду и четверг в Москве уже прошли сильные снегопады. В столичных аэропортах в общей сложности отменили 24 рейса, еще 31 рейс задержали. Городские коммунальные службы ежедневно вывозили с улиц по 4 млн кубометров снега.
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