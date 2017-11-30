На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6
Под стать интерьер - в отделке топовых комплектаций применяются дорогие и оригинальные материалы, в частности, японский белый орех, который используется для создания традиционных музыкальных инструментов и предметов мебели.
Посвежевший седан получил расширенный набор технологий безопасности i-ACTIVSENSE, помогающих водителю вовремя распознать опасность и снизить риск аварии. К примеру, активный круиз-контроль MRCC отныне может тормозить до полной остановки и самостоятельно продолжить движение, когда автомобиль впереди тронется с места. Также будет доступна новейшая система кругового обзора – 360° ViewMonitor.
Американский потребитель получит радость от общения с турбированным Skyactiv-G 2.5T, дебютировавшем на Mazda CX-9. Нашему брату предложат атмосферный Skyactiv-G 2.5 с технологией отключения цилиндров. В зависимости от дорожных условий система незаметно для водителя переключается между режимами работы на 2 и на 4 цилиндрах. Это позволяет повысить экономию бензина при сохранении динамических возможностей.
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