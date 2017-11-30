30 ноября 2017, 08:49

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6

Один из самых импозантных седанов бизнес-класса – Mazda6 становится еще привлекательнее. Первыми оценить это смогут посетители Международного автошоу в Лос-Анджелесе.
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  На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6 Mazda 6 На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6 Mazda 6 На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6 Mazda 6 На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6 Mazda 6 На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6 Mazda 6 На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6
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Mazda 6
Выпускается с 1987 г.
Новый от 1 224 000 до 1 699 600 Р
Отзывов: 11
Сильно трогать выверенный и красивый дизайн кузова японцы не стали – довольствовались легкими, но меткими штрихами. Посему облик автомобиля стал более строгим, выдержанным и премиальным.

Под стать интерьер - в отделке топовых комплектаций применяются дорогие и оригинальные материалы, в частности, японский белый орех, который используется для создания традиционных музыкальных инструментов и предметов мебели.

Посвежевший седан получил расширенный набор технологий безопасности i-ACTIVSENSE, помогающих водителю вовремя распознать опасность и снизить риск аварии. К примеру, активный круиз-контроль MRCC отныне  может тормозить до полной остановки и самостоятельно продолжить движение, когда автомобиль впереди тронется с места. Также будет доступна новейшая система кругового обзора – 360° ViewMonitor.

Американский потребитель получит радость от общения с турбированным Skyactiv-G 2.5T, дебютировавшем на Mazda CX-9. Нашему брату предложат атмосферный Skyactiv-G 2.5 с технологией отключения цилиндров. В зависимости от дорожных условий система незаметно для водителя переключается между режимами работы на 2 и на 4 цилиндрах. Это позволяет повысить экономию бензина при сохранении динамических возможностей.

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Форум Mazda 6 sedan
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Рик
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Mazda6: Идеальная жена
Обожаю новую модель Мазда 6. У меня 2010 года автомобиль. Шикарная машина просто супер!!!!
Ксения
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На мотор-шоу в Лос-Анджелесе показывают новую Mazda6
{{model_776}} Сильно трогать выверенный и красивый дизайн кузова японцы не стали – довольствовались легкими, но меткими штрихами. Посему облик автомобиля стал более строгим, выдержанным и премиальным.Под стать интерьер - в отделке топовых комплектаций применяются дорогие и оригинальные материалы, в частности, японский белый орех, который используется для создания традиционных музыкальных инструментов и предметов мебели.Посвежевший седан получил расширенный набор технологий безопасности i-ACTIVSENSE, помогающих водителю вовремя распознать опасность и снизить риск аварии. К примеру, активный круиз-контроль MRCC отныне  может тормозить до полной остановки и самостоятельно продолжить движение, когда автомобиль впереди тронется с места. Также будет доступна новейшая система кругового обзора – 360° ViewMonitor.Американский потребитель получит радость от общения с турбированным Skyactiv-G 2.5T, дебютировавшем на Mazda CX-9. Нашему брату предложат атмосферный Skyactiv-G 2.5 с технологией отключения цилиндров. В зависимости от дорожных условий система незаметно для водителя переключается между режимами работы на 2 и на 4 цилиндрах. Это позволяет повысить экономию бензина при сохранении динамических возможностей.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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