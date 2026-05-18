Осторожно, встречка! На МСД изменилась схема движения - невнимательные водители рискуют попасть в ДТП

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 15:04

На МСД временно изменили движение: участок между Лосиноостровской и Щелковским шоссе закрыт

В Москве неожиданно перекрыли внутреннюю сторону МСД на ключевом участке. Водителям придется перестраиваться: движение организовано по внешней стороне, а проезд стал бесплатным. Какие нюансы и ловушки ждут автомобилистов - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Водителей Москвы ждет непростое испытание: на одном из самых загруженных участков Московского скоростного диаметра (МСД) внезапно изменилась схема движения. Это решение затронет тысячи автомобилистов, ведь речь идет о промежутке между Лосиноостровской улицей и Щелковским шоссе - здесь полностью перекрыта внутренняя сторона трассы. Теперь весь поток направлен по внешней стороне, где в каждом направлении оставили только по две полосы. Такая мера, как отмечают в ЦОДД, необходима для проведения работ, но уже сейчас вызывает вопросы у многих водителей.

Особое внимание стоит уделить организации движения: при движении в сторону Щелковского шоссе автомобилисты вынуждены временно выезжать на встречную полосу в районе Лосиноостровской улицы, а затем возвращаться на свою сторону ближе к Щелковскому шоссе. Для жителей района Богородское предусмотрен отдельный съезд с МСД в сторону 5-го проезда Подбельского, что должно облегчить передвижение по району. Однако, несмотря на установленные дорожные знаки, специалисты советуют заранее прокладывать маршрут в навигаторе - ситуация на дороге может меняться стремительно.

Есть и приятный момент: проезд по МСД на участке от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов временно сделали бесплатным. Это решение, по мнению экспертов, должно частично компенсировать неудобства, связанные с изменениями схемы движения. Как сообщает «Российская Газета», такие меры принимаются не впервые - ранее похожие ограничения уже вводились на других участках МСД, и каждый раз это вызывало бурное обсуждение среди автомобилистов.

Стоит напомнить, что подобные изменения на ключевых магистралях Москвы всегда приводят к увеличению пробок и требуют от водителей максимальной внимательности. Многие уже столкнулись с неожиданными заторами и вынуждены искать альтернативные маршруты. Важно помнить: даже если вы хорошо знаете этот участок, привычные схемы движения сейчас не работают. Водителям советуют не полагаться только на память, а внимательно следить за временными знаками и указателями.

