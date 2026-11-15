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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

15 ноября 2026, 15:26

Крупный НПЗ строит новую станцию смешения бензинов: как это повлияет на качество

Крупный НПЗ строит новую станцию смешения бензинов: как это повлияет на качество

Рецептуру бензина проверят прямо в трубе: на крупном НПЗ озводят станцию смешения

Крупный НПЗ строит новую станцию смешения бензинов: как это повлияет на качество

На «Нафтане» обновляют систему приготовления автомобильного топлива, сохраняя выпуск бензина на время работ. Новый комплекс должен точнее удерживать заданные показатели и контролировать их прямо в производстве. Для водителей важен итог: соответствие бензина техническим и экологическим требованиям.

На «Нафтане» обновляют систему приготовления автомобильного топлива, сохраняя выпуск бензина на время работ. Новый комплекс должен точнее удерживать заданные показатели и контролировать их прямо в производстве. Для водителей важен итог: соответствие бензина техническим и экологическим требованиям.

Реконструкция на «Нафтане» не останавливает выпуск бензинов: оборудование меняют поэтапно. Пока работает резервный насос, специалисты перестраивают основной, затем очередь дойдет до резервного. Так работы идут на действующем производстве, а выпуск топлива не прекращается.

На новополоцком предприятии строят станцию смешения автомобильных бензинов. Об этом сообщило автомобильное издание ABW со ссылкой на отраслевой источник «Нефтехимия». Комплекс позволит контролировать качество топлива прямо в ходе производства и точнее выдерживать заданные характеристики. Одна из задач состоит в том, чтобы улучшить октановое количество при стабильных показателях. Предприятие рассчитывает выпускать товарный бензин по техническим и экологическим требованиям с меньшими затратами и дополнительной прибылью.

Заместитель начальника цеха №8 Дмитрий Гильнич пояснил, что система будет в реальном времени отслеживать октановое количество и фракционный состав. Она также проконтролирует содержание серы и ароматических углеводородов, включая бензол, удерживая параметры в пределах стандартов. При смешении бензина важно контролировать сразу несколько характеристик: октановое количество определяет детонационную стойкость, а фракционный состав влияет на испаряемость топлива и, поэтому, на запуск и прогрев двигателя.

Центральным узлом комплекса станет блок анализаторов. Его свяжут с клапанами и счетчиками, контролирующими отдельные компоненты и готовое топливо. Такая схема даст возможность оперативно контролировать рецептуру прямо в процессе смешения.

Работы затронули две насосные, построенные около 60 лет назад. Их разделяют на две части по современным требованиям безопасности; насосное и кабельное оборудование также заменят. На территории уже возвели трансформаторную подстанцию и операторную бункерного типа. Позже здания оснастят автоматизированными системами управления технологическим процессом.

Генподрядчик проекта, ОАО «СРСУ № 3 г. Новополоцк». Поскольку работы идут на действующем производстве, строители и специалисты завода согласуют технические решения прямо на площадке. После реконструкции предприятие рассчитывает получать бензины с заданными характеристиками при минимальных затратах.

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