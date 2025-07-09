На Невском проспекте два водителя напали на таксиста Яндекса

09.07.2025, 17:44

Составлен портрет типичного российского водителя: имя, возраст, машина

Если представить себе среднего российского водителя, то это, скорее всего, мужчина лет под сорок за рулем Lada Granta. Такие выводы сделали аналитики страховой компании «Согласие», проанализировав данные о продажах полисов ОСАГО за два с половиной года – с января 2023-го по июнь 2025 года. Читать далее