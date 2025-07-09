На Невском проспекте два водителя напали на таксиста Яндекса
Фото: Мойка78
Водитель такси предпочел остаться в машине. Однако мужчина в голубой рубашке несколько раз попытался достать его через приоткрытое окно. Водитель Hongqi также активно жестикулировал и что-то возмущенно говорил. Когда машины в пробке тронулись с места, таксист поспешил уехать от своих оппонентов. Причины конфликта остаются неизвестными. До вмешательства полиции дело не дошло. Оба недовольных водителя также сели каждый в свою машину и уехали.
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Если представить себе среднего российского водителя, то это, скорее всего, мужчина лет под сорок за рулем Lada Granta. Такие выводы сделали аналитики страховой компании «Согласие», проанализировав данные о продажах полисов ОСАГО за два с половиной года – с января 2023-го по июнь 2025 года. Читать далее
-
09.07.2025, 16:05
Водителям перечислили явные и скрытые угрозы летних дождей
Лето в самом разгаре, а это значит, что дожди стали частыми гостями на дорогах. Автоэксперт рассказал, как постоянная влажность влияет на автомобиль и может ли проливной дождь стать причиной серьезных поломок или ускоренного износа.Читать далее
-
09.07.2025, 15:22
В Свердловской области в 2026 году начнут собирать новые «Синары»
Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем в размере 1,2 млрд рублей компании «Синара – Городской рельсовый транспорт» для организации серийного производства низкопольных трамваев нового поколения в Екатеринбурге. Об этом было объявлено на международной промышленной выставке «Иннопром-2025».Читать далее
-
09.07.2025, 14:47
Марка «Москвич» готова уступить конвейер китайскому бренду
Сразу несколько осведомленных источников подтвердили «Дрому», что с высокой вероятностью бренд «Москвич» скоро уйдет с рынка, а на столичном автозаводе «Москвич» на смену одному китайскому партнеру придет другой.Читать далее
-
09.07.2025, 13:48
УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
За первые шесть месяцев 2025 года российский рынок пикапов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилерам удалось реализовать 10 072 автомобиля против 12 340 в 2024-м. В условиях общего спада неожиданным лидером стал китайский бренд JAC. Отечественный УАЗ довольствуется лишь третьим местом.Читать далее
-
09.07.2025, 13:38
Дилеры предлагают вдвое увеличить транспортный налог на автомобили старше 15 лет
Российская ассоциация автодилеров (РОАД) придумала, как заставить людей покупать новые автомобили. Уже готов законопроект, предлагающий увеличить транспортный налог на машины старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год. Читать далее
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