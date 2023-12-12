На Новом Арбате чемпион мира по боксу завалил дерево на своем Lexus: названа предварительная причина

Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, около 22 часов вечера у дома номер 19 по улице Новый Арбат водитель Lexus не справился с управлением, вылетел с проезжей части, задел припаркованный Mercedes и врезался в дерево. Несмотря на страшный удар, ехавшие в Lexus двое мужчин отделались легкими травмами. Удар смягчили сработавшие подушки безопасности.

Журналисты телеграм-канала Shot выяснили, что за рулем автомобиля находился 27-летний российский профессиональный спортсмен-тяжеловес Арслан Яллыев, кикбоксер и бывший чемпион России по тайскому боксу. Серьезных травм он не получил и продолжит тренировки. В качестве главной версии происшествия рассматривается тот факт, что автомобиль Яллыева был обут в летнюю резину. Машину просто занесло на зимней дороге.

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