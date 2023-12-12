На Новом Арбате чемпион мира по боксу завалил дерево на своем Lexus: названа предварительная причина
Журналисты телеграм-канала Shot выяснили, что за рулем автомобиля находился 27-летний российский профессиональный спортсмен-тяжеловес Арслан Яллыев, кикбоксер и бывший чемпион России по тайскому боксу. Серьезных травм он не получил и продолжит тренировки. В качестве главной версии происшествия рассматривается тот факт, что автомобиль Яллыева был обут в летнюю резину. Машину просто занесло на зимней дороге.
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12.12.2023, 07:26
Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны санкции, умудрился недавно сменить старый Mercedes-Benz Maybach на новый.Читать далее
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12.12.2023, 00:14
Концерн Hyundai Motor представил умную шину с интегрированной цепью противоскольжения: вот как она работает
Корейский концерн Hyundai Motor и компания Kia представили инновационную зимнюю покрышку с интегрированной цепью противоскольжения, которая позволяет безопасно ездить даже в самые суровые зимы.Читать далее
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12.12.2023, 00:06
Посмотрите, как собирают Ford F-150: видео с конвейера
Ютуб-канал Frame опубликовал 18-минутное видео со сборочного конвейера автозавода Ford в Дирборне, штат Мичиган (США), в котором шаг за шагом показал процесс сборки электрических пикапов Ford F-150 Lightning.Читать далее
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11.12.2023, 16:03
Обновленный Nissan Note: новый дизайн и необычные колеса
Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Note третьего поколения. Главные изменения коснулись внешности и оформления интерьера. В техническом плане все осталось по-прежнему.Читать далее
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11.12.2023, 14:34
В Петербурге экстренно сел самолет из Нью-Йорка: на борту разбушевался пассажир
Ранним утром в понедельник, 11 декабря, в петербургском аэропорту Пулково из-за буйного пассажира совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Нью-Йорка в Ташкент.Читать далее
-
11.12.2023, 11:21
Люди, который тратят на дорогу до работы более 60 минут, рискуют впасть в депрессию: исследование
В последнее время при поиске работы люди все чаще обращают внимание, сколько времени им предстоит тратить на дорогу и предусмотрена ли компенсация транспортных расходов. Недавнее исследование установило связь между удаленностью работы от дома и психическим благополучием сотрудников.Читать далее
-
12.12.2023, 07:26
Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны санкции, умудрился недавно сменить старый Mercedes-Benz Maybach на новый.Читать далее
-
12.12.2023, 00:14
Концерн Hyundai Motor представил умную шину с интегрированной цепью противоскольжения: вот как она работает
Корейский концерн Hyundai Motor и компания Kia представили инновационную зимнюю покрышку с интегрированной цепью противоскольжения, которая позволяет безопасно ездить даже в самые суровые зимы.Читать далее
-
12.12.2023, 00:06
Посмотрите, как собирают Ford F-150: видео с конвейера
Ютуб-канал Frame опубликовал 18-минутное видео со сборочного конвейера автозавода Ford в Дирборне, штат Мичиган (США), в котором шаг за шагом показал процесс сборки электрических пикапов Ford F-150 Lightning.Читать далее
-
11.12.2023, 16:03
Обновленный Nissan Note: новый дизайн и необычные колеса
Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Note третьего поколения. Главные изменения коснулись внешности и оформления интерьера. В техническом плане все осталось по-прежнему.Читать далее
-
11.12.2023, 14:34
В Петербурге экстренно сел самолет из Нью-Йорка: на борту разбушевался пассажир
Ранним утром в понедельник, 11 декабря, в петербургском аэропорту Пулково из-за буйного пассажира совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Нью-Йорка в Ташкент.Читать далее
-
11.12.2023, 11:21
Люди, который тратят на дорогу до работы более 60 минут, рискуют впасть в депрессию: исследование
В последнее время при поиске работы люди все чаще обращают внимание, сколько времени им предстоит тратить на дорогу и предусмотрена ли компенсация транспортных расходов. Недавнее исследование установило связь между удаленностью работы от дома и психическим благополучием сотрудников.Читать далее
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