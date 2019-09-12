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12 сентября 2019, 15:15

На новом заводе Great Wall стартовала сборка пикапов P-Series

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Фото: Great Wall
Компания Great Wall Motors объявила о запуске своего пятого автозавода. Его построили в китайском мегаполисе Чунцин, расположенном на юго-западе страны. Первым на конвейер нового предприятия встали пикапы P-Series нового бренда Great Wall Pickup.
На новом заводе Great Wall стартовала сборка пикапов P Series

Фото: Great Wall

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Китайский концерн Great Wall Motors производит автомобили нескольких брендов, включая Haval. Открывшийся в Чунцине завод стал пятым предприятием автосиндиката, работающим по принципу полного цикла, после китайских заводов в Баодине, Сюйшуе, Тяньцзине и российского – в Тульской области.

Первой моделью, сборку которой наладили на новом предприятии, стал большой пикап P-Series. Он построен на оригинальной платформе P71 и оснащается 2,0-литровым дизельным турбомотором. Пикапы положили начало новому бренду Great Wall Pickup, логотип которого стилизован в виде буквы «P». Она символизирует сразу три слова: «мощь» (Power), «вершина» (Peak) и «совершенство» (Perfect).

В 2019 году компания Great Wall Motors приступила к реализации новой глобальной стратегии. В ее рамках бренд Haval поставил перед собой цель в течение ближайших 5 лет добиться объема продаж в 2 млн автомобилей в год и стать SUV-брендом № 1 в мире. Первым шагом на этом пути стало открытие завода в Тульской области. Предприятие Great Wall Motors в Чунцине подхватило эстафету глобализации. Концерн намерен в корне изменить значение фразы «Made in China» в сознании потенциальных покупателей.


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На новом заводе Great Wall стартовала сборка пикапов P-Series
{{material_127384}}Китайский концерн Great Wall Motors производит автомобили нескольких брендов, включая Haval. Открывшийся в Чунцине завод стал пятым предприятием автосиндиката, работающим по принципу полного цикла, после китайских заводов в Баодине, Сюйшуе, Тяньцзине и российского – в Тульской области.Первой моделью, сборку которой наладили на новом предприятии, стал большой пикап P-Series. Он построен на оригинальной платформе P71 и оснащается 2,0-литровым дизельным турбомотором. Пикапы положили начало новому бренду Great Wall Pickup, логотип которого стилизован в виде буквы «P». Она символизирует сразу три слова: «мощь» (Power), «вершина» (Peak) и «совершенство» (Perfect).В 2019 году компания Great Wall Motors приступила к реализации новой глобальной стратегии. В ее рамках бренд Haval поставил перед собой цель в течение ближайших 5 лет добиться объема продаж в 2 млн автомобилей в год и стать SUV-брендом № 1 в мире. Первым шагом на этом пути стало открытие завода в Тульской области. Предприятие Great Wall Motors в Чунцине подхватило эстафету глобализации. Концерн намерен в корне изменить значение фразы «Made in China» в сознании потенциальных покупателей.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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