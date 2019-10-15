15 октября 2019, 15:29
На новых автомобилях запретят ездить без номеров
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В 2020 году отменяется право автовладельца ездить без номеров на новом автомобиле в течение 10 дней после покупки. Из автосалона машина должна выезжать с полным комплектом документов и государственными регистрационными знаками.
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Со следующего года автодилеры должны будут получить статус «специализированной организации». После соответствующей проверки их наделят правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера. Таким образом, вместе с ключами от нового автомобиля покупателю в автосалоне выдадут весь комплект документов и таблички с госномерами.
Отмена 10-дневного срока постановки на учет будет действовать только для новых автомобилей и не коснется сделок на вторичном рынке. Покупатели подержанных машин по-прежнему будут иметь в запасе 10 дней, чтобы поставить авто на учет в ГИБДД. В частности, такой временной зазор может потребоваться гражданам, купившим машину в другом регионе, чтобы вернуться домой.
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