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23 июля 2019, 18:06

На новый автомобиль «среднему» россиянину надо копить больше 5 лет

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» решили выяснить, сколько времени потребуется россиянину со среднестатистической зарплатой, чтобы приобрести новый автомобиль.
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В «Автостате» заранее предупреждают, что все расчеты носят условный характер и не дают четкого представления о сроках накопления денег. Но полученные результаты позволяют оценить экономические условия, в которых проживает большинство наших соотечественников.

Итак, за отправную точку для расчетов взяли самый распространенный размер заработной платы в России. По версии Росстата, наиболее часто в нашей стране встречается оклад в 23 500 рублей. С другой стороны, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в первом полугодии составила 1,52 млн рублей. Если предположить, что человек готов каждый месяц полностью откладывать всю зарплату на покупку машины, то ему потребуется 65 месяцев или почти 5,5 лет. Зато не в кредит.

Если у потенциального автовладельца нет особых притязаний и он готов довольствоваться базовой комплектацией Lada Granta за 440 тысяч рублей, то потребуется всего 19 месяцев или чуть более полутора лет. Не зря сразу после рестайлинга, в сентябре 2018 года, Granta отняла у Vesta титул бестселлера и возвращать его пока не собирается.

Самым популярным премиальным автомобилем в России является Lexus RX, который стоит чуть более 3 млн рублей. Откладывать на его покупку надо почти 11 лет. Помнится, в детстве мы с приятелем аналогичным образом высчитывали, сколько лет нам понадобиться, чтобы скопить на Ferrari. Получалось что-то около 20 лет, то есть годам к сорока брезжил призрачный шанс осуществить мечту. Сейчас с зарплатой в 23,5 тысячи рублей и жизни не хватит. Особенно, учитывая ее среднюю продолжительность в России.

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На новый автомобиль «среднему» россиянину надо копить больше 5 лет
{{material_126954}}В «Автостате» заранее предупреждают, что все расчеты носят условный характер и не дают четкого представления о сроках накопления денег. Но полученные результаты позволяют оценить экономические условия, в которых проживает большинство наших соотечественников.Итак, за отправную точку для расчетов взяли самый распространенный размер заработной платы в России. По версии Росстата, наиболее часто в нашей стране встречается оклад в 23 500 рублей. С другой стороны, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в первом полугодии составила 1,52 млн рублей. Если предположить, что человек готов каждый месяц полностью откладывать всю зарплату на покупку машины, то ему потребуется 65 месяцев или почти 5,5 лет. Зато не в кредит.Если у потенциального автовладельца нет особых притязаний и он готов довольствоваться базовой комплектацией Lada Granta за 440 тысяч рублей, то потребуется всего 19 месяцев или чуть более полутора лет. Не зря сразу после рестайлинга, в сентябре 2018 года, Granta отняла у Vesta титул бестселлера и возвращать его пока не собирается.Самым популярным премиальным автомобилем в России является Lexus RX, который стоит чуть более 3 млн рублей. Откладывать на его покупку надо почти 11 лет. Помнится, в детстве мы с приятелем аналогичным образом высчитывали, сколько лет нам понадобиться, чтобы скопить на Ferrari. Получалось что-то около 20 лет, то есть годам к сорока брезжил призрачный шанс осуществить мечту. Сейчас с зарплатой в 23,5 тысячи рублей и жизни не хватит. Особенно, учитывая ее среднюю продолжительность в России.
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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