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20 декабря 2019, 00:46

На Новый год к Есенину, в «страну березового ситца»

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Фото: Rasfokus.ru
Вы еще не определились, где провести новогодние каникулы или, на худой случай, куда сгонять на день-два, чтобы развеять скуку, а заодно творчески просветиться? Мы готовы предложить вам одну познавательную экскурсию, которую прослушали сами минувшим летом. Знакомьтесь: село Константиново Рязанской области. Родина Сергея Есенина.
На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото: Znakka4estva.ru

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Государственный музей-заповедник С.А. Есенина бережно хранит память о великом русском поэте. На протяжении многих десятилетий тысячи людей разных возрастов и профессий приезжают в Константиново, чтобы проникнуться духом есенинской поэзии и насладиться красотой «страны березового ситца». Его поэзия дышит запахом родных полей, наполнена любовью к той земле, на которой родился поэт, к тому народу, из которого вышел:

- Край любимый. Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных,
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

Константиново стоит на живописном берегу Оки четыре столетия. Это как минимум. Первое известное упоминание о нем относится к 1619 году, когда оно находилось в Дворцовом ведомстве. Во времена царя Алексея Михайловича село было пожаловано стольникам братьям Мышецким, которые успешно выполняли дипломатические поручения. Далее оно переходило из руки в руки, и это очень длинная история, которую здесь приводить бессмысленно и которую можно услышать из уст местного экскурсовода. Посему постараемся быть краткими и, что называется, ближе к рассматриваемой нами эпохе.

Музей поэмы «Анна Снегина»

Так называют дом помещика Ивана Петровича Кулакова, построенный в 80-е годы 19 века. До этого дом был деревянный, и в нем жили Голицыны, Долгорукие, Олсуфьевы, Куприяновы. Последние купили имение у Олсуфьевых, сломали деревянный дом и построили каменный. После чего в 1895-м продали Кулакову.

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото: gokurort.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото: My-best-travel.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
Он был из московской крестьянской семьи, но выбился в миллионеры с состоянием 8 млн рублей. Приезжал сюда каждое лето с семьей на отдых. После смерти Ивана Петровича домом владели его дети, в частности, дочь Лидия Ивановна Кашина. Прославилась тем, что принимала у себя в гостях поэтов и актеров из Москвы. По сути, создала музыкально-театральный салон.

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Именно к ней по рекомендации священника Смирнова пригласили Сережу Есенина. Священник его крестил и учил в школе, дал ему образование. Как поэт Есенин в этом доме бывал часто, читал стихи.  «Я снова здесь в семье родной…» - свое первое стихотворение поэт читал именно тут. Лидии Ивановне Есенин посвятил стихотворение «Зеленая прическа». Но самое главное: она стала прототипом героини поэмы «Анна Снегина». То есть в произведении рассказано как раз-таки о судьбе Лидии Ивановны.

В начале 20 века возле дома стояли вековые липы. Потом в 1920-х годах их спилил и в 1970-х вновь посадили деревья. Попутно воссоздали клумбы. Благоустройство территории продолжается и сегодня. 

Чувство родины родилось на Оке

Места здесь архи-красивые и живописные. За рекой видны луга, далее - мещерские леса. Там косили траву, жители села переправлялись на ту сторону и жили по три недели, работая с утра до ночи. У местных вся жизнь была связана с Окой – чего стоит одна лишь рыбная ловля. Рыбы было много – щука, стерлядь и т.п. - в Рязань и Москву продавали. В годы СССР даже две рыболовецкие бригады здесь промышляли.

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото: M.2gis.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца

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Берег Оки высокий и никак не могли найти водоносный источник найти. Поэтому сельчане вынуждены были ходить за водой к реке. Более того, даже коров и лошадей к ней гоняли на водопой по 2 раза в день. На Оке маленького Есенина научили плавать: доплыли на лодке до середины и бросили в воду. Выкарабкался… Вдоль Оки располагалось много сел - практически друг за другом. Названия сел образованы от мужских личных имен, а почему так - не известно…

В 8-9 лет от роду Сережа написал первые стихи. Естественно, о природе. Здесь, на берегу Оки, он с друзьями гонял в ночное лошадей, здесь у него зарождалась великая любовь к Родине, которая прошла через все его творчество. Вспомним знаменитые строки: «Гой ты, Русь моя родная…», «Я скажу – не надо рая, дайте родину мою…».  «Чувство Родины – основное в моем творчестве», - впоследствии говорил Есенин. Будучи известным, он часто приезжал на высокий окский берег и после приветствия родителей сразу шел к реке.

Церковь и дом священника

На высоком берегу Оки, вниз по течению, расположена церковь Казанской иконы Божьей Матери. Она известна с 17 века, но в те времена была деревянная. В 1779 году князь Голицын (из СПб) выстроил каменную. Церковь примечательна тем, что в ней крестили Есенина, венчали его родителей, отпевали бабушек и дедушек. Церковь закрыли в 30-е годы 20 века, превратив в склад местного колхоза. Так продолжалось до 1960-х годов. В 1970-е отдали под музей. С 1990-го церковь вновь действующая, в 2002-м заново колокольню.

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
Напротив церкви - дом священника. По сути, для Есенина это был второй родной дом. Маленький Сережа водил дружбу с сыном священника Клавдием, который был его старше на 2 года. Там Сережа брал книги, читал свои стихи, принимал участие в спектаклях (преимущественно по Пушкину). Священник говорил, что у Сережи дар Божий, а потому направил его дальше учиться.

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К 17 годам Есенин уже был уверен в своих поэтических силах и отправился в Москву, где пришла к нему слава. В доме священника он обучился правилам этикета и умению держаться на сцене. Это ему пригодилось в обеих столицах. Уже в 20 лет он стал известным поэтом в Петрограде. Здесь же встретил свою первую любовь – внучатую племянницу священника Анну Сардановскую. Она приезжала из другого села. Анна была красивая и образованная, пела и играла на гитаре. Ей Сережа написал стихи. Думал даже жениться на ней, но пути молодых людей разошлись.

Дом Есенина

Это дом, где 3 октября 1895 года родился поэт, по сути, это сердце усадьбы. Изначально дом был 2-этажный, его построил дед по отцу Никита Осипович в 1871 году. Почему 2-этажный? Потому что никак не получалось поставить на участке амбар. Когда выстроили дом, 1 этаж отдали под амбар, на 2-м жили. В 1909-м дом сломали по причине его ветхости и построили одноэтажный, как все дома в Константиново. Тогда удалось отдельно вынести амбар.

Редкостью была железная крыша на новом доме. «Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом», – писал Есенин. В 1922-м одноэтажный дом сгорел: кто-то из односельчан неосторожно бросил папиросу, когда молотили рожь в риге. 200 строений в деревне сгорело махом. Семье Есениных пришлось 2 года жить во времянке. В 1924-м новый дом построили, в котором жили по 1929-й. Потом второй пожар, сгорело 4 дома на улице, но поэта в живых уже не было, жили его родители. И в 1930-м они построили очередной дом. Он стоял по 2001 год.

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца

Фото пользователя 110km.ru

На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
На Новый год к Есенину в страну березового ситца
После смерти матери (1955 год) в доме 9 лет была библиотека. А потом сразу открыли музей. Дом называли в те времена «домом родителей поэта». К 2001-му дом находился в аварийном состоянии. Было принято решение дом разобрать и построить новый. Сегодня он точно такой же, как в 1930-м. А вещи в доме, что были при жизни поэта (утварь, мебель, одежда) все подлинные – при пожарах все успевали вынести на улицу. Рядом с домом растет тополь, посаженный поэтом в 1924 году.

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На первом этаже – сени. У семьи были лошадь, корова, куры и свиньи. Сегодня здесь можно увидеть санки, хомут, прялку, сундуки, лопаты, коромысла, серпы, косу, которой косил сам Есенин, и пр. На втором этаже 4 комнаты. Самая большая - горница. «Изба крестьянская, хомутный запах дегтя…», - писал поэт. На стенах иконы: Казанская и Споручница грешных. Они старинные, в доме Есениных с 19 века. Тут же стол, на котором поэт писал стихи, за раз сжигая керосиновую лампу. Помнят поэта и многие другие вещи, в частности, зеркало, швейцарские часы из Москвы (с 1917 года тут) и 150-летний самовар.

На улице погреб глубиной 4 метра. Изба-времянка: в ней с 1922 по 1924 год жили Есенины после пожара. Сейчас ее реставрируют. Амбар: в нем поэт писал стихи летом, стоит с 1913-го. Рядом с домом парк, в центре которого 3-метровый бронзовый памятник, полый внутри. Глядя на него, почему-то хочется порассуждать о смерти поэта. В той истории, как известно, много недосказанного. Но это совсем другая тема. Не сегодня и не здесь.

Как добраться

Из Москвы: с Казанского вокзала - фирменным поездом «Экспресс» Москва-Рязань или электропоездом Москва-Рязань до ст. Рыбное, далее на автобусе или маршрутном такси (№ 132). От автостанции «Котельники» - автобусом до Рязани (№ 960). Желающие добраться своим ходом могут воспользоваться картой Яндекс.

Из Рязани: от автовокзала «Центральный» до с. Константиново. Рязань - Рыбное – Константиново - Вакино - 6:10; 9:40; 13:40; 18:35 (ежедневно).


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Отзывы по теме
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
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Медики назвали главные профзаболевания водителей
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
obpodelyp
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а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https:// bit.vodka/ anticam
obpodelyp
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На Новый год к Есенину, в «страну березового ситца»
{{material_128079}} Государственный музей-заповедник С.А. Есенина бережно хранит память о великом русском поэте. На протяжении многих десятилетий тысячи людей разных возрастов и профессий приезжают в Константиново, чтобы проникнуться духом есенинской поэзии и насладиться красотой «страны березового ситца». Его поэзия дышит запахом родных полей, наполнена любовью к той земле, на которой родился поэт, к тому народу, из которого вышел:- Край любимый. Сердцу снятсяСкирды солнца в водах лонных,Я хотел бы затерятьсяВ зеленях твоих стозвонных.Константиново стоит на живописном берегу Оки четыре столетия. Это как минимум. Первое известное упоминание о нем относится к 1619 году, когда оно находилось в Дворцовом ведомстве. Во времена царя Алексея Михайловича село было пожаловано стольникам братьям Мышецким, которые успешно выполняли дипломатические поручения. Далее оно переходило из руки в руки, и это очень длинная история, которую здесь приводить бессмысленно и которую можно услышать из уст местного экскурсовода. Посему постараемся быть краткими и, что называется, ближе к рассматриваемой нами эпохе.Музей поэмы «Анна Снегина» Так называют дом помещика Ивана Петровича Кулакова, построенный в 80-е годы 19 века. До этого дом был деревянный, и в нем жили Голицыны, Долгорукие, Олсуфьевы, Куприяновы. Последние купили имение у Олсуфьевых, сломали деревянный дом и построили каменный. После чего в 1895-м продали Кулакову. {{gallery_1858}} Он был из московской крестьянской семьи, но выбился в миллионеры с состоянием 8 млн рублей. Приезжал сюда каждое лето с семьей на отдых. После смерти Ивана Петровича домом владели его дети, в частности, дочь Лидия Ивановна Кашина. Прославилась тем, что принимала у себя в гостях поэтов и актеров из Москвы. По сути, создала музыкально-театральный салон.{{material_126656}} Именно к ней по рекомендации священника Смирнова пригласили Сережу Есенина. Священник его крестил и учил в школе, дал ему образование. Как поэт Есенин в этом доме бывал часто, читал стихи.  «Я снова здесь в семье родной…» - свое первое стихотворение поэт читал именно тут. Лидии Ивановне Есенин посвятил стихотворение «Зеленая прическа». Но самое главное: она стала прототипом героини поэмы «Анна Снегина». То есть в произведении рассказано как раз-таки о судьбе Лидии Ивановны.В начале 20 века возле дома стояли вековые липы. Потом в 1920-х годах их спилил и в 1970-х вновь посадили деревья. Попутно воссоздали клумбы. Благоустройство территории продолжается и сегодня.  Чувство родины родилось на Оке Места здесь архи-красивые и живописные. За рекой видны луга, далее - мещерские леса. Там косили траву, жители села переправлялись на ту сторону и жили по три недели, работая с утра до ночи. У местных вся жизнь была связана с Окой – чего стоит одна лишь рыбная ловля. Рыбы было много – щука, стерлядь и т.п. - в Рязань и Москву продавали. В годы СССР даже две рыболовецкие бригады здесь промышляли. {{gallery_1860}} {{material_126460}} Берег Оки высокий и никак не могли найти водоносный источник найти. Поэтому сельчане вынуждены были ходить за водой к реке. Более того, даже коров и лошадей к ней гоняли на водопой по 2 раза в день. На Оке маленького Есенина научили плавать: доплыли на лодке до середины и бросили в воду. Выкарабкался… Вдоль Оки располагалось много сел - практически друг за другом. Названия сел образованы от мужских личных имен, а почему так - не известно… В 8-9 лет от роду Сережа написал первые стихи. Естественно, о природе. Здесь, на берегу Оки, он с друзьями гонял в ночное лошадей, здесь у него зарождалась великая любовь к Родине, которая прошла через все его творчество. Вспомним знаменитые строки: «Гой ты, Русь моя родная…», «Я скажу – не надо рая, дайте родину мою…».  «Чувство Родины – основное в моем творчестве», - впоследствии говорил Есенин. Будучи известным, он часто приезжал на высокий окский берег и после приветствия родителей сразу шел к реке. Церковь и дом священникаНа высоком берегу Оки, вниз по течению, расположена церковь Казанской иконы Божьей Матери. Она известна с 17 века, но в те времена была деревянная. В 1779 году князь Голицын (из СПб) выстроил каменную. Церковь примечательна тем, что в ней крестили Есенина, венчали его родителей, отпевали бабушек и дедушек. Церковь закрыли в 30-е годы 20 века, превратив в склад местного колхоза. Так продолжалось до 1960-х годов. В 1970-е отдали под музей. С 1990-го церковь вновь действующая, в 2002-м заново колокольню. {{gallery_1859}} Напротив церкви - дом священника. По сути, для Есенина это был второй родной дом. Маленький Сережа водил дружбу с сыном священника Клавдием, который был его старше на 2 года. Там Сережа брал книги, читал свои стихи, принимал участие в спектаклях (преимущественно по Пушкину). Священник говорил, что у Сережи дар Божий, а потому направил его дальше учиться.{{material_125438}} К 17 годам Есенин уже был уверен в своих поэтических силах и отправился в Москву, где пришла к нему слава. В доме священника он обучился правилам этикета и умению держаться на сцене. Это ему пригодилось в обеих столицах. Уже в 20 лет он стал известным поэтом в Петрограде. Здесь же встретил свою первую любовь – внучатую племянницу священника Анну Сардановскую. Она приезжала из другого села. Анна была красивая и образованная, пела и играла на гитаре. Ей Сережа написал стихи. Думал даже жениться на ней, но пути молодых людей разошлись. Дом ЕсенинаЭто дом, где 3 октября 1895 года родился поэт, по сути, это сердце усадьбы. Изначально дом был 2-этажный, его построил дед по отцу Никита Осипович в 1871 году. Почему 2-этажный? Потому что никак не получалось поставить на участке амбар. Когда выстроили дом, 1 этаж отдали под амбар, на 2-м жили. В 1909-м дом сломали по причине его ветхости и построили одноэтажный, как все дома в Константиново. Тогда удалось отдельно вынести амбар. Редкостью была железная крыша на новом доме. «Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом», – писал Есенин. В 1922-м одноэтажный дом сгорел: кто-то из односельчан неосторожно бросил папиросу, когда молотили рожь в риге. 200 строений в деревне сгорело махом. Семье Есениных пришлось 2 года жить во времянке. В 1924-м новый дом построили, в котором жили по 1929-й. Потом второй пожар, сгорело 4 дома на улице, но поэта в живых уже не было, жили его родители. И в 1930-м они построили очередной дом. Он стоял по 2001 год. {{gallery_1861}}После смерти матери (1955 год) в доме 9 лет была библиотека. А потом сразу открыли музей. Дом называли в те времена «домом родителей поэта». К 2001-му дом находился в аварийном состоянии. Было принято решение дом разобрать и построить новый. Сегодня он точно такой же, как в 1930-м. А вещи в доме, что были при жизни поэта (утварь, мебель, одежда) все подлинные – при пожарах все успевали вынести на улицу. Рядом с домом растет тополь, посаженный поэтом в 1924 году. {{material_124023}} На первом этаже – сени. У семьи были лошадь, корова, куры и свиньи. Сегодня здесь можно увидеть санки, хомут, прялку, сундуки, лопаты, коромысла, серпы, косу, которой косил сам Есенин, и пр. На втором этаже 4 комнаты. Самая большая - горница. «Изба крестьянская, хомутный запах дегтя…», - писал поэт. На стенах иконы: Казанская и Споручница грешных. Они старинные, в доме Есениных с 19 века. Тут же стол, на котором поэт писал стихи, за раз сжигая керосиновую лампу. Помнят поэта и многие другие вещи, в частности, зеркало, швейцарские часы из Москвы (с 1917 года тут) и 150-летний самовар.На улице погреб глубиной 4 метра. Изба-времянка: в ней с 1922 по 1924 год жили Есенины после пожара. Сейчас ее реставрируют. Амбар: в нем поэт писал стихи летом, стоит с 1913-го. Рядом с домом парк, в центре которого 3-метровый бронзовый памятник, полый внутри. Глядя на него, почему-то хочется порассуждать о смерти поэта. В той истории, как известно, много недосказанного. Но это совсем другая тема. Не сегодня и не здесь. Как добратьсяИз Москвы: с Казанского вокзала - фирменным поездом «Экспресс» Москва-Рязань или электропоездом Москва-Рязань до ст. Рыбное, далее на автобусе или маршрутном такси (№ 132). От автостанции «Котельники» - автобусом до Рязани (№ 960). Желающие добраться своим ходом могут воспользоваться картой Яндекс.Из Рязани: от автовокзала «Центральный» до с. Константиново. Рязань - Рыбное – Константиново - Вакино - 6:10; 9:40; 13:40; 18:35 (ежедневно).
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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