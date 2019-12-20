На Новый год к Есенину, в «страну березового ситца»
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Фото: Znakka4estva.ru
- Край любимый. Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных,
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
Константиново стоит на живописном берегу Оки четыре столетия. Это как минимум. Первое известное упоминание о нем относится к 1619 году, когда оно находилось в Дворцовом ведомстве. Во времена царя Алексея Михайловича село было пожаловано стольникам братьям Мышецким, которые успешно выполняли дипломатические поручения. Далее оно переходило из руки в руки, и это очень длинная история, которую здесь приводить бессмысленно и которую можно услышать из уст местного экскурсовода. Посему постараемся быть краткими и, что называется, ближе к рассматриваемой нами эпохе.
Музей поэмы «Анна Снегина»
Так называют дом помещика Ивана Петровича Кулакова, построенный в 80-е годы 19 века. До этого дом был деревянный, и в нем жили Голицыны, Долгорукие, Олсуфьевы, Куприяновы. Последние купили имение у Олсуфьевых, сломали деревянный дом и построили каменный. После чего в 1895-м продали Кулакову.
Фото: gokurort.ru
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
В начале 20 века возле дома стояли вековые липы. Потом в 1920-х годах их спилил и в 1970-х вновь посадили деревья. Попутно воссоздали клумбы. Благоустройство территории продолжается и сегодня.
Чувство родины родилось на Оке
Места здесь архи-красивые и живописные. За рекой видны луга, далее - мещерские леса. Там косили траву, жители села переправлялись на ту сторону и жили по три недели, работая с утра до ночи. У местных вся жизнь была связана с Окой – чего стоит одна лишь рыбная ловля. Рыбы было много – щука, стерлядь и т.п. - в Рязань и Москву продавали. В годы СССР даже две рыболовецкие бригады здесь промышляли.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото: M.2gis.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
В 8-9 лет от роду Сережа написал первые стихи. Естественно, о природе. Здесь, на берегу Оки, он с друзьями гонял в ночное лошадей, здесь у него зарождалась великая любовь к Родине, которая прошла через все его творчество. Вспомним знаменитые строки: «Гой ты, Русь моя родная…», «Я скажу – не надо рая, дайте родину мою…». «Чувство Родины – основное в моем творчестве», - впоследствии говорил Есенин. Будучи известным, он часто приезжал на высокий окский берег и после приветствия родителей сразу шел к реке.
Церковь и дом священника
На высоком берегу Оки, вниз по течению, расположена церковь Казанской иконы Божьей Матери. Она известна с 17 века, но в те времена была деревянная. В 1779 году князь Голицын (из СПб) выстроил каменную. Церковь примечательна тем, что в ней крестили Есенина, венчали его родителей, отпевали бабушек и дедушек. Церковь закрыли в 30-е годы 20 века, превратив в склад местного колхоза. Так продолжалось до 1960-х годов. В 1970-е отдали под музей. С 1990-го церковь вновь действующая, в 2002-м заново колокольню.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Дом Есенина
Это дом, где 3 октября 1895 года родился поэт, по сути, это сердце усадьбы. Изначально дом был 2-этажный, его построил дед по отцу Никита Осипович в 1871 году. Почему 2-этажный? Потому что никак не получалось поставить на участке амбар. Когда выстроили дом, 1 этаж отдали под амбар, на 2-м жили. В 1909-м дом сломали по причине его ветхости и построили одноэтажный, как все дома в Константиново. Тогда удалось отдельно вынести амбар.
Редкостью была железная крыша на новом доме. «Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом», – писал Есенин. В 1922-м одноэтажный дом сгорел: кто-то из односельчан неосторожно бросил папиросу, когда молотили рожь в риге. 200 строений в деревне сгорело махом. Семье Есениных пришлось 2 года жить во времянке. В 1924-м новый дом построили, в котором жили по 1929-й. Потом второй пожар, сгорело 4 дома на улице, но поэта в живых уже не было, жили его родители. И в 1930-м они построили очередной дом. Он стоял по 2001 год.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
На улице погреб глубиной 4 метра. Изба-времянка: в ней с 1922 по 1924 год жили Есенины после пожара. Сейчас ее реставрируют. Амбар: в нем поэт писал стихи летом, стоит с 1913-го. Рядом с домом парк, в центре которого 3-метровый бронзовый памятник, полый внутри. Глядя на него, почему-то хочется порассуждать о смерти поэта. В той истории, как известно, много недосказанного. Но это совсем другая тема. Не сегодня и не здесь.
Как добраться
Из Москвы: с Казанского вокзала - фирменным поездом «Экспресс» Москва-Рязань или электропоездом Москва-Рязань до ст. Рыбное, далее на автобусе или маршрутном такси (№ 132). От автостанции «Котельники» - автобусом до Рязани (№ 960). Желающие добраться своим ходом могут воспользоваться картой Яндекс.
Из Рязани: от автовокзала «Центральный» до с. Константиново. Рязань - Рыбное – Константиново - Вакино - 6:10; 9:40; 13:40; 18:35 (ежедневно).
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