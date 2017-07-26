26 июля 2017, 17:04
На объезде Вышнего Волочка увеличена максимальная скорость
Скоростной режим на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка повышается до 130 км/ч. Новое правило вступает в силу с 00:00 часов 1 августа 2017 года.
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В июне 2017 года по обходу Вышнего Волочка проезжало 7500 автомобилей в сутки, что на 25% больше статистических показателей аналогичного периода прошлого года.
Напомним, что 72-километровый обход г. Вышнего Волочка является автомобильной дорогой категории 1А, движение здесь осуществляется по четырем полосам. Встречные потоки разделены, а пересечения со второстепенными дорогами в одной плоскости отсутствуют. Обход был введен в эксплуатацию 28 ноября 2014 года. С 21 сентября 2015 года участок работает в платном режиме.
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Комментарии пользователей
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Ну, на сегодняшний день Хавал и так конкурентоспособен, по многим позициям он своих конкурентов перекрывает.
Акция - постой в пробке на платной дороге! Ну сейчас-то хоорошо, народ по отпускам разъехался, а вот что во время кубка творилось - мрак. Ждем сентября. Что-то подсказывает - пользоваться ЗСД я перестану. ) )
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
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