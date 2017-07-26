26 июля 2017, 17:04

На объезде Вышнего Волочка увеличена максимальная скорость

Скоростной режим на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка повышается до 130 км/ч. Новое правило вступает в силу с 00:00 часов 1 августа 2017 года.
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Сейчас максимальная разрешенная скорость равна 110 км/ч. Нововведение стало возможным после тщательной работы по обследованию данного участка и согласования с ГИБДД России. Также увеличение разрешенной скорости стало возможным благодаря оснащению дороги автоматизированной системой управления, которая значительно повысила уровень безопасности движения по магистрали. В настоящее время скорость движения 130 км/ч разрешена на двух участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в Московской области: с 76-го км по 103-й км и со 113-го по 120-й км.

В июне 2017 года по обходу Вышнего Волочка проезжало 7500 автомобилей в сутки, что на 25% больше статистических показателей аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что 72-километровый обход г. Вышнего Волочка является автомобильной дорогой категории 1А, движение здесь осуществляется по четырем полосам. Встречные потоки разделены, а пересечения со второстепенными дорогами в одной плоскости отсутствуют. Обход был введен в эксплуатацию 28 ноября 2014 года. С 21 сентября 2015 года участок работает в платном режиме.

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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Ну, на сегодняшний день Хавал и так конкурентоспособен, по многим позициям он своих конкурентов перекрывает.
Стас
ЗСД: Западный Скоростной Диаметр | отзывы
Акция - постой в пробке на платной дороге! Ну сейчас-то хоорошо, народ по отпускам разъехался, а вот что во время кубка творилось - мрак. Ждем сентября. Что-то подсказывает - пользоваться ЗСД я перестану. ) )
Михалыч
Машщину для путешествий?
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
arallov_85
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На объезде Вышнего Волочка увеличена максимальная скорость
{{material_120192}} Сейчас максимальная разрешенная скорость равна 110 км/ч. Нововведение стало возможным после тщательной работы по обследованию данного участка и согласования с ГИБДД России. Также увеличение разрешенной скорости стало возможным благодаря оснащению дороги автоматизированной системой управления, которая значительно повысила уровень безопасности движения по магистрали. В настоящее время скорость движения 130 км/ч разрешена на двух участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в Московской области: с 76-го км по 103-й км и со 113-го по 120-й км.В июне 2017 года по обходу Вышнего Волочка проезжало 7500 автомобилей в сутки, что на 25% больше статистических показателей аналогичного периода прошлого года.Напомним, что 72-километровый обход г. Вышнего Волочка является автомобильной дорогой категории 1А, движение здесь осуществляется по четырем полосам. Встречные потоки разделены, а пересечения со второстепенными дорогами в одной плоскости отсутствуют. Обход был введен в эксплуатацию 28 ноября 2014 года. С 21 сентября 2015 года участок работает в платном режиме.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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