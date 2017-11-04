4 ноября 2017, 12:45
На обходе Вышнего Волочка плату взимают «закрытым» способом
В ноябре текущего года на участке 258-334 км возводящейся высокоскоростной платной магистрали М-11 в обход Вышнего Волочка заработает закрытая система взимания платы.
В отличие от открытой системы проезда, при которой транспортное средство останавливается для оплаты один раз, при закрытой системе потребуется 2 остановки – для въезда и выезда с платного участка.
Схема несложная: если водитель намерен оплатить проезд наличными, то при въезде на платный участок он должен будет получить талон. Оплата будет производиться на выезде с учётом данных о месте и времени въезда, указанных в талоне.
А вот владельцам транспондеров въездной талон получать не потребуется – оплата проезда будет осуществляться на пункте взимания платы в обычном порядке. Тариф за проезд по участку и порядок классификации транспортных средств останутся без изменений.
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Отзывы по теме
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Очень много "кушает". Если покупать его для работы, то еще более менее выгодно, но для личного пользования не очень по деньгам выходит. За то комфортный и вместительный.
Нормальный грузовик. Не очень большой, но за то компактный и в меру вместительный. Если делать на нем доставку чего-либо в условиях города, то это оптимальный вариант, конечно. Расход у него даже не очень большой.
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