4 ноября 2017, 12:45

На обходе Вышнего Волочка плату взимают «закрытым» способом

В ноябре текущего года на участке 258-334 км возводящейся высокоскоростной платной магистрали М-11 в обход Вышнего Волочка заработает закрытая система взимания платы.
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В отличие от открытой системы проезда, при которой транспортное средство останавливается для оплаты один раз, при закрытой системе потребуется 2 остановки – для въезда и выезда с платного участка.

Схема несложная: если водитель намерен оплатить проезд наличными, то при въезде на платный участок он должен будет получить талон. Оплата будет производиться на выезде с учётом данных о месте и времени въезда, указанных в талоне.

А вот владельцам транспондеров въездной талон получать не потребуется – оплата проезда будет осуществляться на пункте взимания платы в обычном порядке. Тариф за проезд по участку и порядок классификации транспортных средств останутся без изменений.

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Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Citroen Jumper
Очень много "кушает". Если покупать его для работы, то еще более менее выгодно, но для личного пользования не очень по деньгам выходит. За то комфортный и вместительный.
Алексей Рягузов
Форум Nissan Cabstar
Нормальный грузовик. Не очень большой, но за то компактный и в меру вместительный. Если делать на нем доставку чего-либо в условиях города, то это оптимальный вариант, конечно. Расход у него даже не очень большой.
Алексей Рягузов
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На обходе Вышнего Волочка плату взимают «закрытым» способом
В отличие от открытой системы проезда, при которой транспортное средство останавливается для оплаты один раз, при закрытой системе потребуется 2 остановки – для въезда и выезда с платного участка.Схема несложная: если водитель намерен оплатить проезд наличными, то при въезде на платный участок он должен будет получить талон. Оплата будет производиться на выезде с учётом данных о месте и времени въезда, указанных в талоне.А вот владельцам транспондеров въездной талон получать не потребуется – оплата проезда будет осуществляться на пункте взимания платы в обычном порядке. Тариф за проезд по участку и порядок классификации транспортных средств останутся без изменений.
2017-11-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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