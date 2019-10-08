На Октябрьской железной дороге машинам по-прежнему мешают поезда
- 990
- 0
Фото пользователя 110km.ru
По информации пресс-службы ОЖД РЖД, участие в нем приняли грузовой «КамАЗ» и локомотив сторонней организации. Подъездной путь примыкает к площадке стороннего предприятия. К счастью, обошлось без жертв, да и на график движения поездов происшествие не повлияло.
Машинист успел экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, которого отправили в ближайшее медицинское учреждение.
Схода подвижного состава не было, на работу железной дороги происшествие не повлияло.
Статистика ДТП на Октябрьской железной дороге не внушает оптимизма – по-прежнему имеют место аварии и унесенные человеческие жизни. Согласно данным ОЖД РЖД, в период с января по сентябрь 2019 года в границах ОЖД зарегистрировано 19 ДТП, в которых пострадали 16 человек, 5 из них погибли.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Наибольшее число ДТП зафиксировано на территории Ленинградской и Псковской областей – 7 случаев и 4 случая соответственно.
Железнодорожники вновь и вновь напоминают, что нарушение правил пересечения железнодорожных переездов может привести к административной и уголовной ответственности, в зависимости от тяжести последствий.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве