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8 октября 2019, 08:25

На Октябрьской железной дороге машинам по-прежнему мешают поезда

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Фото пользователя 110km.ru
Вчера, 7 октября 2019 года, около 11 часов на подъездном пути вблизи ст. Заневский Пост-1 на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие.
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

По информации пресс-службы ОЖД РЖД, участие в нем приняли грузовой «КамАЗ» и локомотив сторонней организации. Подъездной путь примыкает к площадке стороннего предприятия. К счастью, обошлось без жертв, да и на график движения поездов происшествие не повлияло.

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А вот шестью днями раньше все было чуть печальнее. На территории депо «Металлострой» водитель легкового автомобиля выехал на нерегулируемый технологический железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом.

Машинист успел экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, которого отправили в ближайшее медицинское учреждение.

Схода подвижного состава не было, на работу железной дороги происшествие не повлияло.

Статистика ДТП на Октябрьской железной дороге не внушает оптимизма – по-прежнему имеют место аварии и унесенные человеческие жизни. Согласно данным ОЖД РЖД, в период с января по сентябрь 2019 года в границах ОЖД зарегистрировано 19 ДТП, в которых пострадали 16 человек, 5 из них погибли.

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда

Фото пользователя 110km.ru

На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
На Октябрьской железной дороге машинам по прежнему мешают поезда
Для сравнения: в 2018-м за аналогичный период произошло 20 инцидентов с участием автотранспорта. Основная причина происшествий – попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Наибольшее число ДТП зафиксировано на территории Ленинградской и Псковской областей – 7 случаев и 4 случая соответственно.

Железнодорожники вновь и вновь напоминают, что нарушение правил пересечения железнодорожных переездов может привести к административной и уголовной ответственности, в зависимости от тяжести последствий.

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На Октябрьской железной дороге машинам по-прежнему мешают поезда
По информации пресс-службы ОЖД РЖД, участие в нем приняли грузовой «КамАЗ» и локомотив сторонней организации. Подъездной путь примыкает к площадке стороннего предприятия. К счастью, обошлось без жертв, да и на график движения поездов происшествие не повлияло.{{material_123348}} А вот шестью днями раньше все было чуть печальнее. На территории депо «Металлострой» водитель легкового автомобиля выехал на нерегулируемый технологический железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист успел экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, которого отправили в ближайшее медицинское учреждение. Схода подвижного состава не было, на работу железной дороги происшествие не повлияло.Статистика ДТП на Октябрьской железной дороге не внушает оптимизма – по-прежнему имеют место аварии и унесенные человеческие жизни. Согласно данным ОЖД РЖД, в период с января по сентябрь 2019 года в границах ОЖД зарегистрировано 19 ДТП, в которых пострадали 16 человек, 5 из них погибли. {{gallery_1727}} Для сравнения: в 2018-м за аналогичный период произошло 20 инцидентов с участием автотранспорта. Основная причина происшествий – попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.Наибольшее число ДТП зафиксировано на территории Ленинградской и Псковской областей – 7 случаев и 4 случая соответственно.Железнодорожники вновь и вновь напоминают, что нарушение правил пересечения железнодорожных переездов может привести к административной и уголовной ответственности, в зависимости от тяжести последствий.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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