На онлайн-конференции обсудят зарубежный опыт в автобизнесе
Модератором онлайн-конференции выступит Олег Мосеев. В дискуссии будут участвовать Александр Усольцев и Александр Груздев. Александр Усольцев – эксперт по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу, основатель и CEO merch-auto.ru, сооснователь издательства «Короче, дилер» и многочисленных других стартапов. Александр Груздев – генеральный директор международной компании Gruzdev-Analyze, эксперт в области маркетинговых исследований и анализа автомобильной отрасли.
В прямом эфире участники конференции обсудят вопросы геймификации и реферального маркетинга, посмотрят, в чем американские дилеры круче в сфере сервиса, а также узнают о «заводе по производству автомобилей с пробегом».
У всех зрителей конференции будет возможность задать свои вопросы в чате трансляции и получить ценный ответ от экспертов. Доступ к трансляции предоставляется бесплатно, необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке. Здесь же можно ознакомиться с подробной программой мероприятия.
- 5 929 000 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 11 610 912 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 169 999 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 560 000 РVolkswagen Touran 2008 в Москве
- 3 990 000 РMercedes GLC-класс Coupe 2019 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 869 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 580 000 РMercedes M-класс 2003 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий