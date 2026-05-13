Вечерняя авария на Петроградской стороне - почему не удалось избежать столкновения

Автор: Элина Градова

13 мая 2026, 10:53

На Ординарной улице столкнулись Mitsubishi и Jetour: детали происшествия

Вечером на Петроградской стороне произошла нелепая авария. Две иномарки не смогли разъехаться на регулируемом перекрестке. Пострадали только автомобили. Причины происшествия выясняются.

Вечер на Петроградской стороне Санкт-Петербурга оказался неспокойным для водителей двух иномарок. На Ординарной улице, неподалеку от дома 19 и перекрестка с Левашовским проспектом, произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi и Jetour.

Как сообщает Мойка78, оба транспортных средства двигались по узкой проезжей части, когда между ними возникла спорная дорожная ситуация. В результате маневра машины столкнулись передними частями, и удар пришелся на бамперы.

По предварительным данным, в происшествии никто из людей не пострадал. Основной ущерб получили сами автомобили. Особенно заметны повреждения у «Мицубиси», за рулем которого находился молодой водитель. Передняя часть этой машины пострадала сильнее, чем у второго участника аварии.

На месте происшествия быстро собрались прохожие и другие автомобилисты, чтобы оценить ситуацию. Движение на участке было затруднено, однако серьезных пробок удалось избежать. Водители самостоятельно вызвали сотрудников дорожной полиции для оформления необходимых документов.

Причины столкновения пока уточняются. Не исключено, что сыграли роль невнимательность или сложная дорожная обстановка в вечерний час пик. Оба автомобиля после аварии остались на проезжей части, ожидая эвакуатора.

Подобные ситуации на Ординарной улице случаются не впервые. Узкие дороги и интенсивное движение часто становятся причиной мелких ДТП. В этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших, а владельцам предстоит заняться восстановлением своих автомобилей.

Упомянутые модели: Mitsubishi Lancer, Jetour T2
