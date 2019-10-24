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24 октября 2019, 12:41

На петербургских автозаводах зафиксирован спад производства

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В сентябре три петербургских завода, Hyundai, Nissan и Toyota, совместными усилиями выпустили 28 800 автомобилей или на 15% меньше, чем годом ранее. Это самое сильное падение производства по итогам одного месяца за последние три года.
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Агентство «Auto-Dealer-СПб» подвело итоги работы петербургской автомобильной промышленности. В сентябре эксперты зафиксировали серьезное падение объемов производства. За месяц с конвейеров трех петербургских автозаводов сошло на 15% машин меньше, чем в сентябре 2018-го. Это самое ощутимое месячное снижение с декабря 2016 года. 

По мнению экспертов агентства, сокращение производства в сентябре – это не только эффект высокой базы годичной давности, но и реакция на состояние российского автомобильного рынка. Спрос на бестселлеры Kia Rio и Hyundai Solaris снижается. В преддверии выхода на рынок Toyota RAV4 нового поколения упали продажи и кроссоверов предыдущей генерации.

В целом, с января по сентябрь 2019 года в Петербурге было выпущено 273,3 тыс. легковых автомобилей или на 1% больше по сравнению с прошлогодними показателями. В общем объеме производства львиную долю (66%) сохраняет завод Hyundai. Toyota немного уменьшила свою долю, а Nissan – увеличил. Немного выросла и доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства. По итогам 9 месяцев она составила 24,8% (+0,01%).

Сейчас петербургские автозаводы выпускают 9 моделей: три Nissan (Qashqai, X-Trail, Murano), две Toyota (Camry и RAV4), две Hyundai (Solaris и Creta) и две Kia (Rio и Rio X-Line). Шесть из них входят в ТОП-25 российского авторынка, причем Kia Rio стала самой востребованной иномаркой, а Hyundai Creta – бестселлером в сегменте SUV.


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На петербургских автозаводах зафиксирован спад производства
{{material_127715}}Агентство «Auto-Dealer-СПб» подвело итоги работы петербургской автомобильной промышленности. В сентябре эксперты зафиксировали серьезное падение объемов производства. За месяц с конвейеров трех петербургских автозаводов сошло на 15% машин меньше, чем в сентябре 2018-го. Это самое ощутимое месячное снижение с декабря 2016 года. По мнению экспертов агентства, сокращение производства в сентябре – это не только эффект высокой базы годичной давности, но и реакция на состояние российского автомобильного рынка. Спрос на бестселлеры Kia Rio и Hyundai Solaris снижается. В преддверии выхода на рынок Toyota RAV4 нового поколения упали продажи и кроссоверов предыдущей генерации.В целом, с января по сентябрь 2019 года в Петербурге было выпущено 273,3 тыс. легковых автомобилей или на 1% больше по сравнению с прошлогодними показателями. В общем объеме производства львиную долю (66%) сохраняет завод Hyundai. Toyota немного уменьшила свою долю, а Nissan – увеличил. Немного выросла и доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства. По итогам 9 месяцев она составила 24,8% (+0,01%).Сейчас петербургские автозаводы выпускают 9 моделей: три Nissan (Qashqai, X-Trail, Murano), две Toyota (Camry и RAV4), две Hyundai (Solaris и Creta) и две Kia (Rio и Rio X-Line). Шесть из них входят в ТОП-25 российского авторынка, причем Kia Rio стала самой востребованной иномаркой, а Hyundai Creta – бестселлером в сегменте SUV.
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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