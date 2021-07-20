На петербургских дорогах заработали новые видеокамеры. Вероятность попасться серьезно возрослa
И это, как обещают власти Северной столицы, еще не финал - в ближайшее время в эксплуатацию планируется ввести новые радары. В течение этого года количество фоторадарных комплексов в городе увеличится более чем в 2 раза. 240 новых стационарных комплексов фиксации будут установлены более чем на 170 аварийно-опасных участках.
Есть и другая печальная для петербургских автовладельцев новость - по городским 40 заработают продвинутые фото- видеокомплексы, которые будут фиксировать нарушения правил проезда перекрёстка.
Комментируя данный факт, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил следующее: «Правила должны соблюдать все участники дорожного движения. Беспристрастная фиксация камерами поможет выявить нарушающих скоростной режим. Город и дальше будет продолжать работу в этом направлении».
Опираясь на статистику регионального Управления ГИБДД, он напомнил, что в городе на Неве каждые сутки регистрируется 200-300 ДТП. В результате этих аварий только в 2020 году погибло 219 человек и 6071 человек получили ранения разной степени тяжести.
Год назад комплексы фото- видеофиксации на улицах Санкт-Петербурга «запеленговали» более 3,5 млн нарушений ПДД - это на 18% больше, чем в 2019-м. Чаще всего (98%) регистрируются нарушения скоростного режима (более 3,4 млн случаев). С начала текущего года зафиксировано уже более 2 млн нарушений. Количество ДТП с участием детей возросло на 46% (241 случай).
К сведению самых пытливых автолюбителей: на сайте Городского мониторингового центра http://spb112.ru/ можно ознакомиться с адресами работы комплексов фото- и видеофиксации дорожных нарушений.
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