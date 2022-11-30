На петербургский завод Toyota нагрянули силовики
Сейчас на заводе идет процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере минимум 12 среднемесячных окладов. По другой версии, визит силовиков может быть связан с закрытием самого предприятия. Якобы по договоренности с городом Toyota должна была оставить сборочную линию, но все же демонтировала ее.
Напомним, сборка автомобилей Toyota завершилась в Петербурге весной 2022 года по официальной версии из-за сбоев в логистике. В конце сентября Минпромторг РФ сообщил о решении японской корпорации закрыть автозавод. Производственная площадка занимает 139 тысяч квадратных метров на участке в 224 га, расположенном почти прямо напротив станции метро «Шушары».
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Электромобили Tesla остаются в России экзотикой. Официально машины в нашу страну не поставляют, их ввозят в частном порядке. В подавляющем большинстве это подержанные автомобили старше трех лет.Читать далее
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30.11.2022, 15:33
Эксперт развеял очередной миф о зимних шинах и асфальте
Среди автомобилистов бытует мнение, что зимние покрышки сотрутся быстрее, если ездить преимущественно по асфальту. Шинный эксперт Сергей Мишин уверен, это утверждение неактуально уже много лет.Читать далее
-
30.11.2022, 14:48
Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль гнал на огромной скорости по улицам города Тайчжоу пока не убрался в забор, смяв по пути два автомобиля.Читать далее
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30.11.2022, 12:59
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Компания Lamborghini представила экстремальную версию Sterrato суперкара Huracan, которая доказывает, что двухместные спорткары со средним расположением двигателя могут доставлять удовольствие не только на гладком шоссе, но и на бездорожье.Читать далее
-
30.11.2022, 09:20
Журналисты сравнили цены автомобилей Lada в России и в Казахстане и сделали неприятный вывод
Журналисты издания «Ведомости» сравнили, сколько стоят автомобили Lada в России и в Казахстане. Причем речь шла даже не о конечных ценах у дилеров, а о официальных рекомендованных производителем розничных ценах.Читать далее
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30.11.2022, 08:54
Тысячи автомобилей «Москвич» пополнят столичный таксопарк
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало только на прошлой неделе, а уже подписано несколько крупных контрактов. В 2023 году порядка 2 000 автомобилей поступят в московский такси-сервис.Читать далее
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