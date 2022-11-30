На петербургский завод Toyota нагрянули силовики

Ранее мы писали Петербургский завод Toyota уволит почти 2 000 сотрудников: назван размер отступных В конце сентября Toyota объявила о закрытии автозавода в Санкт-Петербурге. Предприятие законсервируют, а 1 ... Читать далее

Что послужило поводом для визита на предприятие столь представительной делегации силовиков, официально не сообщается. Известно, что никого из работников автозавода не впускали, и не выпускали с территории. По версии «Фонтанки» , главная роль принадлежит сотрудникам прокуратуры, а полицию и спецназ вызвали в качестве силовой поддержки. Они могли прибыть, чтобы проверить, точно ли соблюдается трудовое законодательство.

Сейчас на заводе идет процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере минимум 12 среднемесячных окладов. По другой версии, визит силовиков может быть связан с закрытием самого предприятия. Якобы по договоренности с городом Toyota должна была оставить сборочную линию, но все же демонтировала ее.

Напомним, сборка автомобилей Toyota завершилась в Петербурге весной 2022 года по официальной версии из-за сбоев в логистике. В конце сентября Минпромторг РФ сообщил о решении японской корпорации закрыть автозавод. Производственная площадка занимает 139 тысяч квадратных метров на участке в 224 га, расположенном почти прямо напротив станции метро «Шушары».

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