На петербургской КАД водитель BMW побил рекорд скорости

Ранее мы писали Депутаты предложили лишать прав на основе данных с дорожных камер Сейчас водитель может лишиться прав только, если серьезное нарушение ПДД зафиксировали на дороге инспекторы ... Читать далее

Рекордное нарушение камеры зафиксировали 21 августа, пишет портал Петербург2 . На разных участках автомобиль BMW летел со скоростью от 219 до 225 км/ч, хотя на КАД лимит скорости установлен на отметке 110 км/ч. Лихач побил рекорд, установленный в январе 2023 года другим водителем BMW, который умудрился разогнаться на кольцевой автодороге до 203 км/ч.

На региональных трассах с лимитом 90 км/ч рекорд принадлежит Выборгскому шоссе, где на участке в районе Сертолово камеры зафиксировали скорость 184 км/ч. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти в очередной раз попросили водителей не гонять, ведь превышение скорости по-прежнему остается главной причиной всех серьезных ДТП.

Напомним, за превышение скорости на 80 км/ч и более водителю грозит штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. За повторное превышение скорости на 60 км/ч и более прав могут лишить на год, но только если нарушение зафиксировал инспектор ДПС. На основании данных с дорожных камер нарушителя могут только оштрафовать.

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