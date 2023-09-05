На петербургской КАД водитель BMW побил рекорд скорости
На региональных трассах с лимитом 90 км/ч рекорд принадлежит Выборгскому шоссе, где на участке в районе Сертолово камеры зафиксировали скорость 184 км/ч. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти в очередной раз попросили водителей не гонять, ведь превышение скорости по-прежнему остается главной причиной всех серьезных ДТП.
Напомним, за превышение скорости на 80 км/ч и более водителю грозит штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. За повторное превышение скорости на 60 км/ч и более прав могут лишить на год, но только если нарушение зафиксировал инспектор ДПС. На основании данных с дорожных камер нарушителя могут только оштрафовать.
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-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
-
04.09.2023, 17:35
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