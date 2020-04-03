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3 апреля 2020, 11:59

На пистолеты АЗС предлагают клеить страшные стикеры, как на пачках сигарет

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Британские медики предложили клеить на заправочные пистолеты изображения черных легких и затопленных домов, чтобы лишний раз напомнить о том, какой вред бензиновый и дизельный транспорт наносит экологии. Аналогичный подход к профилактике курения уже доказал свою эффективность.
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Британский медицинский журнал опубликовал статью об эффективности страшных стикеров на сигаретных пачках и о целесообразности применять подобный метод и для решения экологических проблем. Масштабное сжигание углеводородов ведет к ухудшению качества воздуха и к изменению климата. Эксперты предложили снабдить душераздирающими картинками пистолеты бензоколонок, авиабилеты, счета за электроэнергию и другие товары с высоким углеродным следом, чтобы побудить людей изменить свой образ жизни и перейти к рациональному потреблению.

Авторы инициативы уверены, что в предупреждениях следует использовать шокирующие изображения, отражающие реальное влияние проблем с экологией на жизнь людей. Фотографии почерневших легких или затопленных домов в данном случае окажутся более эффективными, чем снимки истощенных белых медведей.

Подобные экологические этикетки в качестве эксперимента уже начали размещать на автозаправках в Ванкувере (Канада). В январе нынешнего года подобные меры утвердили власти Кембриджа (США). На АЗС в Швеции аналогичные стикеры должны появиться в мае. Главная цель – заставить людей задуматься о вреде использования углеводородов и перейти к рациональному использованию энергии.

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На пистолеты АЗС предлагают клеить страшные стикеры, как на пачках сигарет
{{material_129550}}Британский медицинский журнал опубликовал статью об эффективности страшных стикеров на сигаретных пачках и о целесообразности применять подобный метод и для решения экологических проблем. Масштабное сжигание углеводородов ведет к ухудшению качества воздуха и к изменению климата. Эксперты предложили снабдить душераздирающими картинками пистолеты бензоколонок, авиабилеты, счета за электроэнергию и другие товары с высоким углеродным следом, чтобы побудить людей изменить свой образ жизни и перейти к рациональному потреблению.Авторы инициативы уверены, что в предупреждениях следует использовать шокирующие изображения, отражающие реальное влияние проблем с экологией на жизнь людей. Фотографии почерневших легких или затопленных домов в данном случае окажутся более эффективными, чем снимки истощенных белых медведей.Подобные экологические этикетки в качестве эксперимента уже начали размещать на автозаправках в Ванкувере (Канада). В январе нынешнего года подобные меры утвердили власти Кембриджа (США). На АЗС в Швеции аналогичные стикеры должны появиться в мае. Главная цель – заставить людей задуматься о вреде использования углеводородов и перейти к рациональному использованию энергии.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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