3 апреля 2020, 11:59
На пистолеты АЗС предлагают клеить страшные стикеры, как на пачках сигарет
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Британские медики предложили клеить на заправочные пистолеты изображения черных легких и затопленных домов, чтобы лишний раз напомнить о том, какой вред бензиновый и дизельный транспорт наносит экологии. Аналогичный подход к профилактике курения уже доказал свою эффективность.
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Авторы инициативы уверены, что в предупреждениях следует использовать шокирующие изображения, отражающие реальное влияние проблем с экологией на жизнь людей. Фотографии почерневших легких или затопленных домов в данном случае окажутся более эффективными, чем снимки истощенных белых медведей.
Подобные экологические этикетки в качестве эксперимента уже начали размещать на автозаправках в Ванкувере (Канада). В январе нынешнего года подобные меры утвердили власти Кембриджа (США). На АЗС в Швеции аналогичные стикеры должны появиться в мае. Главная цель – заставить людей задуматься о вреде использования углеводородов и перейти к рациональному использованию энергии.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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4.5 года непрерывного теста? что за пыль в глаза????!!!!
Почему опять каминс, китай, неужели нельзя договорится с исузу например, 4jj1отличный движок, лучше каминса однозначно, вобщем опять беда какая то.
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