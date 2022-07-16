На «платке» М-11 перевернулась BMW. Разлетевшиеся вещи на сумму 1,3 млн рублей были похищены
От удара иномарка перевернулась. Через какое-то время у места аварии остановился Kia Rio с московскими номерами, из автомобиля вышли трое мужчин и стали собирать вещи, разлетевшиеся из BMW. Затем столичные путешественники сели в свою машину и продолжили движение.
Где в это время был водитель BMW, к сожалению, не сообщается. Но когда он заметил пропажу сумки, было поздно. По его словам, которыми он поделился позже с полицейскими, «улетучились» 5 000 рублей наличными, 350 евро, травматический пистолет, лазерный дальномер, 4 кобуры и банковские карты. Суммарный ущерб потерпевший оценил примерно в 1,3 млн рублей.
Полицейские составили ориентировку на москвичей и их автомобиль и направили во все отделы полиции. Параллельно возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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19.07.2022, 07:48
Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео
Ранним утром во вторник, 19 июля, на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В участников незначительной аварии врезались еще сразу четыре автомобиля, один из которых загорелся.Читать далее
-
17.07.2022, 20:40
В Петербурге пьяный байкер набросился на инспектора ДПС с отвёрткой. С простреленной ногой он попал в больницу
Бывает, оказывается, и такое. На языке улицы это называется «попутал берега». По информации пресс-службы городского УМВД, курьез имел место сегодня ночью, около 02:20 час. на Прибрежной улице.Читать далее
-
15.07.2022, 10:33
И вновь каршеринг: в Ростовской области арендованный VW Polo влетел в здание. Есть жертвы
Вчера поздним вечером (23.05 час.) в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двоих подростков. Автомобиль был взят в краткосрочную аренду. Читать далее
-
14.07.2022, 11:03
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на дамбе
Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Читать далее
-
13.07.2022, 12:35
Генеральному директору фирмы было мало – он решил воровать дизтопливо
Факт хищения дизтоплива из магистрального нефтепродуктопровода в Киришском районе Ленинградской области раскрыт сотрудниками петербургского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.Читать далее
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