На «платке» М-11 перевернулась BMW. Разлетевшиеся вещи на сумму 1,3 млн рублей были похищены

От удара иномарка перевернулась. Через какое-то время у места аварии остановился Kia Rio с московскими номерами, из автомобиля вышли трое мужчин и стали собирать вещи, разлетевшиеся из BMW. Затем столичные путешественники сели в свою машину и продолжили движение.

Где в это время был водитель BMW, к сожалению, не сообщается. Но когда он заметил пропажу сумки, было поздно. По его словам, которыми он поделился позже с полицейскими, «улетучились» 5 000 рублей наличными, 350 евро, травматический пистолет, лазерный дальномер, 4 кобуры и банковские карты. Суммарный ущерб потерпевший оценил примерно в 1,3 млн рублей.

Полицейские составили ориентировку на москвичей и их автомобиль и направили во все отделы полиции. Параллельно возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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