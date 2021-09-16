На платной трассе М-11 «Нева» начнется тестирование беспилотных грузовиков
Фото: ГК Автодор
Для управления рисками при движении автономных грузовиков и исключения их заезда в городской трафик на трассе М-11 «Нева» планируется создать центр управления трафиком беспилотников и специальные хабы.
Соглашение о подготовке цифровой и дорожной инфраструктуры к выходу автономных грузовиков на дорогу подписано вчера представителями Минтранса, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» и Госкомпании «Автодор» в рамках VII международного форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».
Проект получил название «Беспилотные логистические коридоры» и одобрен Правительством страны. Согласно ему, в период до 2024 года коммерческое использование автономных грузовиков будет обеспечено на трассе М-11 «Нева» и чуть позже, до 2030 года - на 20 тыс. км федеральных дорог, включая ЦКАД и строящуюся платную магистраль М-12 Москва-Казань.
В информационном сообщении ГК «Автодор» говорится, что «комплексный государственный подход и участие в проекте ведущих компаний из всей цепочки перевозки позволят сделать М-11 «Нева» первой трассой в мире, на всем протяжении которой к 2024 году будет возможно движение беспилотных грузовиков».
Пользователи Сети отнеслись к данной информации с долей скептицизма. «Не понимаю, как будут ехать беспилотники в месте разрыва трассы М-11 в Твери. Не ужели дорогу достроят»? – вопрошает igor_chakir. «До Твери ещё доехать надо», - отвечает sergei282134.
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