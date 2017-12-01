1 декабря 2017, 13:17
На платных дорогах реализуют технологию «свободного потока»
Уже в 2019 году с российских платных дорог должны исчезнуть шлагбаумы. Вместо этого появятся безбарьерные пункты взимания платы (ПВП), которые повысят скорость потока.
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Новшество будет работать с помощью специальных рамок с датчиками и камерами. Она будут фиксировать номера машины, определят класс автомобиля, а также наличие транспондера. За безбилетный проект – штраф в размере 5 тыс. рублей.
По данным Митранса, безбарьерные ПВП с технологией free flow способствуют снижению затрат на строительство пунктов оплаты и требует значительно меньшего землеотвода. Также новшество улучшит экологию за счет того, что на ПВП не будут образовываться пробки.
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