1 декабря 2017, 13:17

На платных дорогах реализуют технологию «свободного потока»

Уже в 2019 году с российских платных дорог должны исчезнуть шлагбаумы. Вместо этого появятся безбарьерные пункты взимания платы (ПВП), которые повысят скорость потока.
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Подобная технология под названием free flow уже применяется в ряде европейских стран. В России испытания «свободного потока» проводились осенью прошлого года на 16,8 км дороги «Северный обход Одинцово».

Новшество будет работать с помощью специальных рамок с датчиками и камерами. Она будут фиксировать номера машины, определят класс автомобиля, а также наличие транспондера. За безбилетный проект – штраф в размере 5 тыс. рублей.

По данным Митранса, безбарьерные ПВП с технологией free flow способствуют снижению затрат на строительство пунктов оплаты и требует значительно меньшего землеотвода. Также новшество улучшит экологию за счет того, что на ПВП не будут образовываться пробки.

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На платных дорогах реализуют технологию «свободного потока»
{{material_118891}}Подобная технология под названием free flow уже применяется в ряде европейских стран. В России испытания «свободного потока» проводились осенью прошлого года на 16,8 км дороги «Северный обход Одинцово».Новшество будет работать с помощью специальных рамок с датчиками и камерами. Она будут фиксировать номера машины, определят класс автомобиля, а также наличие транспондера. За безбилетный проект – штраф в размере 5 тыс. рублей. По данным Митранса, безбарьерные ПВП с технологией free flow способствуют снижению затрат на строительство пунктов оплаты и требует значительно меньшего землеотвода. Также новшество улучшит экологию за счет того, что на ПВП не будут образовываться пробки.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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