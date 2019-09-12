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12 сентября 2019, 10:02

На платных дорогах «зайцам» подрезают уши»

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Фото из открытых источников
ГК «Автодор», в чьем доверительном управлении находится несколько платных автомагистралей России, продолжает борьбу с недобросовестными автомобилистами, не желающими оплачивать проезд по таким трассам.
На платных дорогах зайцам подрезают уши

Фото пользователя 110km.ru

Еще недавно таковых начитывалось 9% от общего количества пользователей платными дорогами. Актуальная же информация компании называет цифру всего 0,4%. Это, как подчеркивается, средний показатель по всем магистралям «Автодора» за август-месяц.

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Битва с «зайцами» имеет под собой не только этический момент (одни платят, другие, что называется, «на халяву»), но и абсолютно практический. Дело в том, что нарушение порядка оплаты проезда в ряде случаев является причиной дорожно-транспортных происшествий и возникновения заторов на Пунктах взимания платы (ПВП). Желающие проскочить, прижавшись бампер к бамперу к впереди едущей машине, нередко устраивают аварии. Более того, встречаются и такие водители, кто сознательно идут на повреждение дорогостоящих шлагбаумов.

В релизе «Автодора» подчеркивается: «В рамках плана мероприятий по предотвращению проездов без оплаты через ПВП реализованы две задачи. Во-первых, установка на полосах ПВП комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил проезда на запрещающий сигнал светофора. Во-вторых, установка металлических стрел выездных шлагбаумов взамен карбоновых в «мягком» противоударном чехле.

Такие металлические стрелы уже смонтированы на всех полосах автомобильной дороги М-4 «Дон» , на 73 полосах автомобильной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург», а также на 34 полосах трассы М-3 «Украина».

На платных дорогах зайцам подрезают уши

Фото пользователя 110km.ru

На платных дорогах зайцам подрезают уши

Фото пользователя 110km.ru

На платных дорогах зайцам подрезают уши

Фото пользователя 110km.ru

На платных дорогах зайцам подрезают уши

Фото пользователя 110km.ru

На платных дорогах зайцам подрезают уши

Фото пользователя 110km.ru

На платных дорогах зайцам подрезают уши

Фото пользователя 110km.ru

На платных дорогах зайцам подрезают уши

Фото пользователя 110km.ru

На платных дорогах зайцам подрезают уши
На платных дорогах зайцам подрезают уши
На платных дорогах зайцам подрезают уши
На платных дорогах зайцам подрезают уши
На платных дорогах зайцам подрезают уши
На платных дорогах зайцам подрезают уши
На платных дорогах зайцам подрезают уши
Параллельно в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях установлены комплексы «Фотофиниш». Как только их ввели в эксплуатацию, ГИБДД отчиталась о 43 000 выписанных штрафах на сумму 67,1 млн рублей, при этом 6000 штрафов - это повторные нарушения. Фотофиксация оказалась действенной: если в феврале 2019 года количество штрафов доходило до 1000 в сутки, то в августе их было, в среднем, 45.

В настоящее время нарушителей штрафуют в соответствии со ст. 12.12 КоАП РФ за «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Нагрешившему придет штраф в размере 1000 рублей. Повторное нарушение – это уже 5000 рублей.

Дальше, что называется, больше. ГК «Автодор» совместно с Минтрансом разработали пакет поправок в федеральное законодательство, которые устанавливают ответственность за неоплату проезда по платным автодорогам. Они предоставляют Ространснадзору полномочия по привлечению пользователей к ответственности за нарушение правил внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

«Поправки устанавливают ответственность за неоплату проезда по платным дорогам, на которых применяются системы взимания платы технологии «Свободный поток». Такая система взимания платы, в частности, будет реализована на ЦКАД. В настоящее время пакет законопроектов находится на рассмотрении в Правительстве РФ», - говорится в информационном сообщении ГК «Автодор».

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На платных дорогах «зайцам» подрезают уши»
Еще недавно таковых начитывалось 9% от общего количества пользователей платными дорогами. Актуальная же информация компании называет цифру всего 0,4%. Это, как подчеркивается, средний показатель по всем магистралям «Автодора» за август-месяц. {{material_126224}} Битва с «зайцами» имеет под собой не только этический момент (одни платят, другие, что называется, «на халяву»), но и абсолютно практический. Дело в том, что нарушение порядка оплаты проезда в ряде случаев является причиной дорожно-транспортных происшествий и возникновения заторов на Пунктах взимания платы (ПВП). Желающие проскочить, прижавшись бампер к бамперу к впереди едущей машине, нередко устраивают аварии. Более того, встречаются и такие водители, кто сознательно идут на повреждение дорогостоящих шлагбаумов.В релизе «Автодора» подчеркивается: «В рамках плана мероприятий по предотвращению проездов без оплаты через ПВП реализованы две задачи. Во-первых, установка на полосах ПВП комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил проезда на запрещающий сигнал светофора. Во-вторых, установка металлических стрел выездных шлагбаумов взамен карбоновых в «мягком» противоударном чехле.Такие металлические стрелы уже смонтированы на всех полосах автомобильной дороги М-4 «Дон» , на 73 полосах автомобильной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург», а также на 34 полосах трассы М-3 «Украина».{{gallery_1691}} Параллельно в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях установлены комплексы «Фотофиниш». Как только их ввели в эксплуатацию, ГИБДД отчиталась о 43 000 выписанных штрафах на сумму 67,1 млн рублей, при этом 6000 штрафов - это повторные нарушения. Фотофиксация оказалась действенной: если в феврале 2019 года количество штрафов доходило до 1000 в сутки, то в августе их было, в среднем, 45.В настоящее время нарушителей штрафуют в соответствии со ст. 12.12 КоАП РФ за «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Нагрешившему придет штраф в размере 1000 рублей. Повторное нарушение – это уже 5000 рублей.Дальше, что называется, больше. ГК «Автодор» совместно с Минтрансом разработали пакет поправок в федеральное законодательство, которые устанавливают ответственность за неоплату проезда по платным автодорогам. Они предоставляют Ространснадзору полномочия по привлечению пользователей к ответственности за нарушение правил внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам. «Поправки устанавливают ответственность за неоплату проезда по платным дорогам, на которых применяются системы взимания платы технологии «Свободный поток». Такая система взимания платы, в частности, будет реализована на ЦКАД. В настоящее время пакет законопроектов находится на рассмотрении в Правительстве РФ», - говорится в информационном сообщении ГК «Автодор».
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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