На платных дорогах «зайцам» подрезают уши»
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Фото пользователя 110km.ru
Еще недавно таковых начитывалось 9% от общего количества пользователей платными дорогами. Актуальная же информация компании называет цифру всего 0,4%. Это, как подчеркивается, средний показатель по всем магистралям «Автодора» за август-месяц.
В релизе «Автодора» подчеркивается: «В рамках плана мероприятий по предотвращению проездов без оплаты через ПВП реализованы две задачи. Во-первых, установка на полосах ПВП комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил проезда на запрещающий сигнал светофора. Во-вторых, установка металлических стрел выездных шлагбаумов взамен карбоновых в «мягком» противоударном чехле.
Такие металлические стрелы уже смонтированы на всех полосах автомобильной дороги М-4 «Дон» , на 73 полосах автомобильной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург», а также на 34 полосах трассы М-3 «Украина».
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
В настоящее время нарушителей штрафуют в соответствии со ст. 12.12 КоАП РФ за «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Нагрешившему придет штраф в размере 1000 рублей. Повторное нарушение – это уже 5000 рублей.
Дальше, что называется, больше. ГК «Автодор» совместно с Минтрансом разработали пакет поправок в федеральное законодательство, которые устанавливают ответственность за неоплату проезда по платным автодорогам. Они предоставляют Ространснадзору полномочия по привлечению пользователей к ответственности за нарушение правил внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам.
«Поправки устанавливают ответственность за неоплату проезда по платным дорогам, на которых применяются системы взимания платы технологии «Свободный поток». Такая система взимания платы, в частности, будет реализована на ЦКАД. В настоящее время пакет законопроектов находится на рассмотрении в Правительстве РФ», - говорится в информационном сообщении ГК «Автодор».
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