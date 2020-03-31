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31 марта 2020, 11:18

На платных трассах трафик упал на 30%. Кассиры ПВП противостоят коронавирусу

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Фото: Автодор
Улицы российских городов опустели, о чем активно информируют как региональные СМИ, так и бесчисленные «народные корреспонденты» в социальных сетях. Естественно, меньший трафик регистрируется и на трассах - будь-то местного значения или в статусе федеральных.
На платных трассах трафик упал на 30 Кассиры ПВП противостоят коронавирусу

Фото пользователя 110km.ru

Как информирует ГК «Автодор», в чьем доверительном управлении находится несколько платных магистралей, интенсивность на ряде участков за прошедшие выходные снизилась на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Отмечается, что дорожные службы работают в штатном режиме. Притом что график работы кассиров-контролеров пришлось пересмотреть.

На пунктах взимания платы принимают все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Операторы ПВП обеспечивают кассиров-контролеров антисептическими и антибактериальными средствами для обработки рук, перчатками для работы с наличными.

«Автодор» напоминает, что совсем скоро скоростной режим на некоторых трассах будет изменен в сторону повышения.  Так, с 1 апреля на обходе сёл Новая Усмань и Рогачёвка на М-4 «Дон» (517-544 км) максимальная допустимая скорость вырастет до 130 км/ч, а с 6 апреля на магистрали М-1 «Беларусь» в Подмосковье (32-43 км) можно будет передвигаться до 110 км/ч.

Кроме того, во II квартале 2020 года, возможно, вырастет максимальный скоростной потолок на новой платной магистрали М-11 «Нева» (с 58 по 684 км). Здесь власти планируют разрешить ездить со скоростью 130 км/ч. Естественно, пресловутые «+20» никто не отменял…


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На платных трассах трафик упал на 30%. Кассиры ПВП противостоят коронавирусу
Как информирует ГК «Автодор», в чьем доверительном управлении находится несколько платных магистралей, интенсивность на ряде участков за прошедшие выходные снизилась на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.{{material_129499}} Отмечается, что дорожные службы работают в штатном режиме. Притом что график работы кассиров-контролеров пришлось пересмотреть. На пунктах взимания платы принимают все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Операторы ПВП обеспечивают кассиров-контролеров антисептическими и антибактериальными средствами для обработки рук, перчатками для работы с наличными.«Автодор» напоминает, что совсем скоро скоростной режим на некоторых трассах будет изменен в сторону повышения.  Так, с 1 апреля на обходе сёл Новая Усмань и Рогачёвка на М-4 «Дон» (517-544 км) максимальная допустимая скорость вырастет до 130 км/ч, а с 6 апреля на магистрали М-1 «Беларусь» в Подмосковье (32-43 км) можно будет передвигаться до 110 км/ч.Кроме того, во II квартале 2020 года, возможно, вырастет максимальный скоростной потолок на новой платной магистрали М-11 «Нева» (с 58 по 684 км). Здесь власти планируют разрешить ездить со скоростью 130 км/ч. Естественно, пресловутые «+20» никто не отменял…
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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