На платных трассах трафик упал на 30%. Кассиры ПВП противостоят коронавирусу
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Как информирует ГК «Автодор», в чьем доверительном управлении находится несколько платных магистралей, интенсивность на ряде участков за прошедшие выходные снизилась на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
На пунктах взимания платы принимают все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Операторы ПВП обеспечивают кассиров-контролеров антисептическими и антибактериальными средствами для обработки рук, перчатками для работы с наличными.
«Автодор» напоминает, что совсем скоро скоростной режим на некоторых трассах будет изменен в сторону повышения. Так, с 1 апреля на обходе сёл Новая Усмань и Рогачёвка на М-4 «Дон» (517-544 км) максимальная допустимая скорость вырастет до 130 км/ч, а с 6 апреля на магистрали М-1 «Беларусь» в Подмосковье (32-43 км) можно будет передвигаться до 110 км/ч.
Кроме того, во II квартале 2020 года, возможно, вырастет максимальный скоростной потолок на новой платной магистрали М-11 «Нева» (с 58 по 684 км). Здесь власти планируют разрешить ездить со скоростью 130 км/ч. Естественно, пресловутые «+20» никто не отменял…
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