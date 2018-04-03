3 апреля 2018, 15:31

На поддержку авторынка выделят 10 млрд рублей

Правительство согласовало размер государственной поддержки отечественной автомобильной отрасли. В 2018 году из Резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Деньги потратят на льготный лизинг, льготное автокредитование и транспортировку автомобилей с дальневосточных автозаводов в другие регионы России. Электрокары в программу не попали.
^
Ранее мы писали
Глава Минпроморга Денис Мантуров сообщил, что с начала текущего года по программам государственной поддержки ...
Читать далее
Основную часть средств, выделенных на поддержку авторынка, направят на льготные лизинговые программы. Деньги пойдут на скидки лизингополучателям и компенсацию упущенных доходов лизинговых компаний. Согласно плану, по программам лизинга в нынешнем году должно быть продано не менее 15 000 автомобилей. Годовой план по льготным кредитам составляет минимум 35 500 автомобилей. На это уйдет еще 3 млрд рублей.

Также в программу поддержки включили производителей газомоторной техники. В правительстве надеются, что 2,5 млрд рублей помогут продать не менее 2 500 таких машин. Еще полмиллиарда потратят на компенсации транспортных расходов по доставке автомобилей, выпущенных в Дальневосточном федеральном округе. В другие регионы России рассчитывают перевезти не менее 5 000 машин.

В программы не попали электромобили, хотя разговоры о необходимости поддержать новые технологии и альтернативные виды топлива ведутся уже не первый год. Возможно, данный вид транспорта попадет в другую целевую программу. В феврале правительство утвердило стратегию развития отечественного автопрома. Господдержка сохранится в прежних объемах. В прошлом году из бюджета потратили 62,3 млрд рублей. Деньги пойдут на научные исследования и испытания новых технологий, а также на развитие производства автокомпонентов.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Плюшка
BMW 320d E91 или Mercedes B-classe W245
Добрый день, автолюбители! Выбираю свой первый авто, бюджет до 600 тыс., остановился на 2 вариантах, выбрать не могу. По технической части я ноль, визуально БМВ мне нравится гораздо больше, но знакомые отговаривают, типа замучаюсь ремонтировать. БМВ - 2008 год, дизель, 180 тыс пробега, 2л, 177 л.с. Мерс ...
wanmarkos
Хочу купить Б/У авто, не знаю, автомат или механика? Подскажите?
вы же понимаете разницу механики и автомата? автомат конечно удобней, тем более если ещё и жена водит. ну а механика мне кажется надёжней.
komandir107
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 24 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 46 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На поддержку авторынка выделят 10 млрд рублей
{{material_120216}}Основную часть средств, выделенных на поддержку авторынка, направят на льготные лизинговые программы. Деньги пойдут на скидки лизингополучателям и компенсацию упущенных доходов лизинговых компаний. Согласно плану, по программам лизинга в нынешнем году должно быть продано не менее 15 000 автомобилей. Годовой план по льготным кредитам составляет минимум 35 500 автомобилей. На это уйдет еще 3 млрд рублей.Также в программу поддержки включили производителей газомоторной техники. В правительстве надеются, что 2,5 млрд рублей помогут продать не менее 2 500 таких машин. Еще полмиллиарда потратят на компенсации транспортных расходов по доставке автомобилей, выпущенных в Дальневосточном федеральном округе. В другие регионы России рассчитывают перевезти не менее 5 000 машин.В программы не попали электромобили, хотя разговоры о необходимости поддержать новые технологии и альтернативные виды топлива ведутся уже не первый год. Возможно, данный вид транспорта попадет в другую целевую программу. В феврале правительство утвердило стратегию развития отечественного автопрома. Господдержка сохранится в прежних объемах. В прошлом году из бюджета потратили 62,3 млрд рублей. Деньги пойдут на научные исследования и испытания новых технологий, а также на развитие производства автокомпонентов.
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ульяновск Саратовская область Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG