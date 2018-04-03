3 апреля 2018, 15:31
На поддержку авторынка выделят 10 млрд рублей
Правительство согласовало размер государственной поддержки отечественной автомобильной отрасли. В 2018 году из Резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Деньги потратят на льготный лизинг, льготное автокредитование и транспортировку автомобилей с дальневосточных автозаводов в другие регионы России. Электрокары в программу не попали.
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Также в программу поддержки включили производителей газомоторной техники. В правительстве надеются, что 2,5 млрд рублей помогут продать не менее 2 500 таких машин. Еще полмиллиарда потратят на компенсации транспортных расходов по доставке автомобилей, выпущенных в Дальневосточном федеральном округе. В другие регионы России рассчитывают перевезти не менее 5 000 машин.
В программы не попали электромобили, хотя разговоры о необходимости поддержать новые технологии и альтернативные виды топлива ведутся уже не первый год. Возможно, данный вид транспорта попадет в другую целевую программу. В феврале правительство утвердило стратегию развития отечественного автопрома. Господдержка сохранится в прежних объемах. В прошлом году из бюджета потратили 62,3 млрд рублей. Деньги пойдут на научные исследования и испытания новых технологий, а также на развитие производства автокомпонентов.
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