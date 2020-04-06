На подмосковном участке трассы М-1 «Беларусь» теперь можно ехать 110 км/ч
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Фото: Автодор
Но в «Автодоре» посчитали, что участок трассы, относящийся к технической категории 1Б (4 полосы движения и разделенные транспортные потоки), вполне безопасен для передвижения по нему со скоростью 110 км/ч. И было издано соответствующее предписание.
По информации Госкомпании, 1 апреля текущего года на летний скоростной режим уже перешел участок автодороги М-4 «Дон» - обход Усмани и Рогачевки в Воронежской области (517-544-й км). Вот уже почти неделю там гоняют с разрешенными 130 км/ч.
Очередное повышение скоростного режима на трассах ГК «Автодор» запланировано на II квартал текущего года.
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