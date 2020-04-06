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6 апреля 2020, 16:23

На подмосковном участке трассы М-1 «Беларусь» теперь можно ехать 110 км/ч

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Фото из открытых источников
Такое приятное для пользователей магистрали решение приняло руководство Госкомпании «Автодор». Более скоростное передвижение разрешено с сегодняшнего дня, 6 апреля 2020 года.
На подмосковном участке трассы М 1 Беларусь теперь можно ехать 110 км ч

Фото: Автодор

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Еще вчера на участке М-1 в районе населенных пунктов Солманово, Сельская Новь и Краснознаменск, что в Одинцовском районе Московской области, все владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны перемещались по «зимнему расписанию», то есть не выше 90 км/ч.

Но в «Автодоре» посчитали, что участок трассы, относящийся к технической категории 1Б (4 полосы движения и разделенные транспортные потоки), вполне безопасен для передвижения по нему со скоростью 110 км/ч. И было издано соответствующее предписание.

По информации Госкомпании, 1 апреля текущего года на летний скоростной режим уже перешел участок автодороги М-4 «Дон» - обход Усмани и Рогачевки в Воронежской области (517-544-й км). Вот уже почти неделю там гоняют с разрешенными 130 км/ч.

Очередное повышение скоростного режима на трассах ГК «Автодор» запланировано на II  квартал текущего года.


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На подмосковном участке трассы М-1 «Беларусь» теперь можно ехать 110 км/ч
{{material_129499}} Еще вчера на участке М-1 в районе населенных пунктов Солманово, Сельская Новь и Краснознаменск, что в Одинцовском районе Московской области, все владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны перемещались по «зимнему расписанию», то есть не выше 90 км/ч.Но в «Автодоре» посчитали, что участок трассы, относящийся к технической категории 1Б (4 полосы движения и разделенные транспортные потоки), вполне безопасен для передвижения по нему со скоростью 110 км/ч. И было издано соответствующее предписание. По информации Госкомпании, 1 апреля текущего года на летний скоростной режим уже перешел участок автодороги М-4 «Дон» - обход Усмани и Рогачевки в Воронежской области (517-544-й км). Вот уже почти неделю там гоняют с разрешенными 130 км/ч. Очередное повышение скоростного режима на трассах ГК «Автодор» запланировано на II  квартал текущего года.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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