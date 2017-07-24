24 июля 2017, 17:55

На подмосковных дорогах был замечен новейший Audi Q8

Жители подмосковных Бронниц имели шанс увидеть дорожные испытания немецкого кроссовера Audi Q8, информация о котором держится до сих пор в секрете. Серийное производство новинки ожидается только в следующем году.
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Руководство концерна не спешит раскрывать все карты. Хоть официальное представление  новой модели не за горами, данных о техническом оснащении автомобиля пока нет. Дорожные испытания говорят о том, что подготовка к выпуску подошла к завершающим этапам и автомобиль тестируется в условиях российских дорог.

Ожидается, что Q8 встанет в один ряд с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Отличием от конкурентов стал традиционный для Audi дизайн с острыми гранями, а двери будут обладать безрамочным механизмом - в этом заключается имиджевая «фишка» модели.

Имеются предположения, что кроме классического бензинового двигателя компания готовит и электрическую версию, которая сможет похвастаться производительностью в 470 «лошадей».

Пару модели составит седан представительского класса Audi A8, который хорошо знаком поклонникам марки, поэтому автопроизводитель не считает нужным скрывать его дизайн. Диаметрально противоположная ситуация с кроссовером. Известно, что следующей премьерой компании станет измененный Q8 RS, оснащенный 4-литровым двигателем с мощностью 600 л.с.

Новинка немецкого автопрома появится на российском рынке в 2018 году.

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На подмосковных дорогах был замечен новейший Audi Q8
{{material_119927}}Руководство концерна не спешит раскрывать все карты. Хоть официальное представление  новой модели не за горами, данных о техническом оснащении автомобиля пока нет. Дорожные испытания говорят о том, что подготовка к выпуску подошла к завершающим этапам и автомобиль тестируется в условиях российских дорог.Ожидается, что Q8 встанет в один ряд с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Отличием от конкурентов стал традиционный для Audi дизайн с острыми гранями, а двери будут обладать безрамочным механизмом - в этом заключается имиджевая «фишка» модели.Имеются предположения, что кроме классического бензинового двигателя компания готовит и электрическую версию, которая сможет похвастаться производительностью в 470 «лошадей».Пару модели составит седан представительского класса Audi A8, который хорошо знаком поклонникам марки, поэтому автопроизводитель не считает нужным скрывать его дизайн. Диаметрально противоположная ситуация с кроссовером. Известно, что следующей премьерой компании станет измененный Q8 RS, оснащенный 4-литровым двигателем с мощностью 600 л.с.Новинка немецкого автопрома появится на российском рынке в 2018 году.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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