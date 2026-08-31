Отель на колесах: РЖД запустила вагоны с индивидуальными купе — никаких соседей, только вы и дорога

31 августа 2026, 18:53
На поезде «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появились одноместные купе
На поезде «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появились одноместные купе
На маршруте Москва - Санкт-Петербург теперь доступен вагон с одноместными купе: больше уединения, меньше шума и стоимость ниже, чем в СВ. Такой формат может стать новым стандартом для тех, кто ценит комфорт и приватность в дороге.
Появление вагонов с одноместными купе на маршруте Москва – Санкт-Петербург стало важным событием на рынке железнодорожных перевозок. Теперь пассажиры поезда «Экспресс» №3/4 могут рассчитывать на совершенно иной уровень уединения и комфорта, который ранее был доступен только в вагонах высших категорий или вовсе отсутствовал.
В каждом купе класса 1Б размещается только один человек. Внутри — широкое спальное место, трансформируемое в кресло, индивидуальный умывальник с зеркалом, шкаф для вещей и телевизор с возможностью подключения своего устройства. Пассажир самостоятельно регулирует вентиляцию и температуру, избавляясь от споров о проветривании и других неудобств.
В вагоне всего девять купе — создаётся атмосфера мини-отеля на колёсах: минимум шума, максимум приватности. Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое ниже, чем в классическом СВ, где цены часто начинаются от 10 тысяч. В стоимость включены горячий завтрак на выбор, гигиенический набор, тапочки, сладкий комплимент и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления — обычно за такие услуги приходится доплачивать отдельно.
График движения поезда построен так, чтобы пассажиры могли полноценно выспаться: отправление вечером, прибытие утром, без промежуточных остановок для высадки. Подобный подход редко встречается на российских железных дорогах и особенно ценится теми, кто не хочет тратить день на дорогу или мириться с ночными разговорами соседей.
Если сравнивать с другими поездами на этом направлении, то у «Красной стрелы» и «Мегаполиса» полностью одноместных купе нет, а в СВ всё равно остаётся сосед. В «Стриже» есть душ, но питание не включено, и полной приватности добиться сложно. Новый вагон занял промежуточную нишу: дешевле СВ, но с полной изоляцией, что раньше было недоступно.
Пассажиры отмечают, что в таком формате действительно удаётся выспаться: нет соседей, стабильная температура, минимальный шум. Поездка становится ближе к индивидуальному пространству, чем к классическому железнодорожному опыту. Не придётся мириться с чужими привычками, ночными разговорами или светом от чужой лампы — только вы и дорога.
Появление вагонов с одноместными купе — это ответ на растущий спрос на конфиденциальность и индивидуальный подход в путешествиях. Если интерес к новой форме сохранится, аналогичные вагоны могут появиться и на других популярных направлениях, что заметно изменит привычный опыт поездок. Важно отметить, что РЖД активно обновляет подвижной состав и расширяет спектр услуг, делая акцент на комфорте и современных стандартах сервиса. Такой подход может стать новым ориентиром для всего рынка железнодорожных перевозок в России.
Интерес к новым форматам поездок растёт: пассажиры всё чаще выбирают нестандартные сервисы, чтобы сделать привычные вещи более удобными. Как и в случае с плацкартными вагонами нового типа, когда отказ от верхних полок изменил атмосферу в пути, о чём говорилось в материале о новых плацкартных вагонах , РЖД продолжает внедрять решения, ориентированные на пассажиров.
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