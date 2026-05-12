В РЖД появился вагон с одноместными купе: стоимость ниже СВ, завтрак включен в билет — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

12 мая 2026, 07:21
На поезде между Москвой и Петербургом появился новый формат купе для одиночных поездок
На поезде между Москвой и Петербургом появился новый формат купе для одиночных поездок
На маршруте Москва-Петербург теперь доступен вагон с одноместными купе, где пассажиры могут рассчитывать на расширенный сервис и завтрак по цене ниже СВ. Это решение уже вызвало интерес у путешественников и может изменить подход к ночным поездкам между двумя столицами.
Появление вагона с одноместными купе на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом стало важным событием для российских железных дорог. Теперь пассажиры могут рассчитывать на личное пространство и высокий уровень комфорта без необходимости переплачивать за люкс-класс. Такой подход позволяет изменить ночные обычаи и ввести новый стандарт обслуживания на популярных направлениях.
В составе «Экспресса» №3/4 курсирует вагон 1Б класса, в котором предусмотрена уникальная купе. В каждой купе отсутствуют верхние полки — вместо них установлено широкое спальное место, которое легко трансформируется в кресло. Для удобства пассажиров предусмотрены умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Это позволяет не только выспаться без соседей, но и избежать очередей в общем туалете, а также не беспокоиться о сохранности вещей.
Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое ниже, чем в классическом СВ, где цены начинаются от 10 000 рублей. В неё включены не только комфортные условия, но и расширенный набор услуг: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Раньше такой сервис был доступен только в более дорогих категориях, теперь же он становится новым форматом для массового пассажира.
Маршрут «Экспресса» №3/4 организован так, чтобы пассажир мог максимально выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно актуально для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание. По отзывам пассажиров, атмосфера в вагоне остаётся спокойной даже в часы пик, отсутствие очередей в туалете и соседей в купе делает поездку максимально приватной.
Если сравнивать с другими поездами, то в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместных купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включённое питание. Подобный формат может стать востребованным не только на маршруте Москва – Санкт-Петербург, но и на других популярных направлениях, если РЖД сохранит уровень сервиса в этом сегменте.
Важно отметить, что запуск таких вагонов — это не просто точечное улучшение, а сигнал о смене философии пассажирских перевозок. В условиях растущего спроса на персонализированные услуги железные дороги начинают конкурировать не только с авиацией, но и с отелями, предлагая полноценный ночной отдых в пути. Если опыт с одноместными купе на линии Москва – Санкт-Петербург окажется успешным, можно ожидать расширения географии этого формата — в первую очередь на направлениях с высокой деловой активностью и длительностью поездки 6–10 часов, таких как Москва – Нижний Новгород, Москва – Казань или Санкт-Петербург – Адлер.
Похожие материалы
-
12.05.2026, 09:41
Выделенные полосы в Москве: как меняется скорость и безопасность городского транспорта
В столице продолжается масштабное развитие выделенных полос для общественного транспорта. Уже более тысячи маршрутов проходят по ним, что позволяет не только ускорить движение автобусов и электробусов, но и снизить риск ДТП. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
12.05.2026, 09:15
Автодом IVECO Daily: свобода передвижения и комфорт для путешествий по России
Автодом IVECO Daily - это возможность отправиться в путешествие по России с максимальным комфортом. Современное оснащение, автоматическая коробка передач и мощный дизель делают поездку удобной и безопасной. В статье - подробности комплектации и советы для водителей.Читать далее
-
12.05.2026, 08:56
В Германии испытали крылья с изменяемой формой для повышения безопасности полетов
Немецкие инженеры впервые испытали уникальные крылья, способные менять свою форму прямо в воздухе. Система HyTEM, интегрированная с искусственным интеллектом, позволяет адаптировать профиль крыла к условиям полета и даже компенсировать повреждения. Это открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности современных самолетов.Читать далее
-
12.05.2026, 08:52
SpaceX неожиданно приостановила ключевые испытания Starship V3 перед запуском
SpaceX вновь столкнулась с трудностями на пути к запуску Starship Flight 12: генеральная репетиция с полной заправкой была прервана буквально перед стартом. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и как оно повлияет на сроки выхода нового поколения ракет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 07:33
Как сделать интерьер дома на колесах визуально просторнее: советы экспертов
Владельцы домов на колесах часто сталкиваются с нехваткой места внутри. Эксперты делятся практическими решениями, которые помогут визуально расширить интерьер и сделать отдых комфортнее даже в самых компактных караванах.Читать далее
-
12.05.2026, 06:50
Падение дерева на авто: как зафиксировать ущерб и получить компенсацию
Сильный снегопад в ряде регионов стал причиной массовых повреждений автомобилей из-за падения деревьев. Эксперты раскрывают, как правильно оформить происшествие, чтобы не остаться без выплат, и на что обратить внимание при разбирательстве с управляющими компаниями и страховщиками.Читать далее
-
12.05.2026, 06:30
РЖД внедряет капсульные вагоны: новые стандарты комфорта и приватности в поездах
В 2026 году РЖД запускает принципиально новые вагоны с капсулами: индивидуальные спальные места длиной 2 метра, шумоизоляция и персональные удобства. Это решение меняет привычный формат поездок и поднимает планку комфорта для пассажиров, ценящих личное пространство.Читать далее
-
11.05.2026, 22:59
Пять дорог, которые изменили ход войны: как транспорт спасал города и людей
Мало кто задумывается, что именно дороги стали ключом к выживанию миллионов в годы войны. Какие маршруты спасли Ленинград, ускорили переброску техники к Москве и Ржеву и изменили ход истории - объяснил эксперт. Почему эти трассы до сих пор вызывают уважение и что о них забывают - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.05.2026, 14:38
Комета исчезла, но оставила след: почему в 3I/ATLAS нашли топливо для термоядерного реактора
Межзвёздная комета 3I/ATLAS исчезла из виду, но оставила загадку: в её составе нашли дейтерий и тритий - топливо для термоядерного реактора. Случайность или след внеземной технологии? Разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
12.05.2026, 09:41
Выделенные полосы в Москве: как меняется скорость и безопасность городского транспорта
В столице продолжается масштабное развитие выделенных полос для общественного транспорта. Уже более тысячи маршрутов проходят по ним, что позволяет не только ускорить движение автобусов и электробусов, но и снизить риск ДТП. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
12.05.2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
12.05.2026, 09:15
Автодом IVECO Daily: свобода передвижения и комфорт для путешествий по России
Автодом IVECO Daily - это возможность отправиться в путешествие по России с максимальным комфортом. Современное оснащение, автоматическая коробка передач и мощный дизель делают поездку удобной и безопасной. В статье - подробности комплектации и советы для водителей.Читать далее
-
12.05.2026, 08:56
В Германии испытали крылья с изменяемой формой для повышения безопасности полетов
Немецкие инженеры впервые испытали уникальные крылья, способные менять свою форму прямо в воздухе. Система HyTEM, интегрированная с искусственным интеллектом, позволяет адаптировать профиль крыла к условиям полета и даже компенсировать повреждения. Это открывает новые возможности для повышения безопасности и эффективности современных самолетов.Читать далее
-
12.05.2026, 08:52
SpaceX неожиданно приостановила ключевые испытания Starship V3 перед запуском
SpaceX вновь столкнулась с трудностями на пути к запуску Starship Flight 12: генеральная репетиция с полной заправкой была прервана буквально перед стартом. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и как оно повлияет на сроки выхода нового поколения ракет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 07:33
Как сделать интерьер дома на колесах визуально просторнее: советы экспертов
Владельцы домов на колесах часто сталкиваются с нехваткой места внутри. Эксперты делятся практическими решениями, которые помогут визуально расширить интерьер и сделать отдых комфортнее даже в самых компактных караванах.Читать далее
-
12.05.2026, 06:50
Падение дерева на авто: как зафиксировать ущерб и получить компенсацию
Сильный снегопад в ряде регионов стал причиной массовых повреждений автомобилей из-за падения деревьев. Эксперты раскрывают, как правильно оформить происшествие, чтобы не остаться без выплат, и на что обратить внимание при разбирательстве с управляющими компаниями и страховщиками.Читать далее
-
12.05.2026, 06:30
РЖД внедряет капсульные вагоны: новые стандарты комфорта и приватности в поездах
В 2026 году РЖД запускает принципиально новые вагоны с капсулами: индивидуальные спальные места длиной 2 метра, шумоизоляция и персональные удобства. Это решение меняет привычный формат поездок и поднимает планку комфорта для пассажиров, ценящих личное пространство.Читать далее
-
11.05.2026, 22:59
Пять дорог, которые изменили ход войны: как транспорт спасал города и людей
Мало кто задумывается, что именно дороги стали ключом к выживанию миллионов в годы войны. Какие маршруты спасли Ленинград, ускорили переброску техники к Москве и Ржеву и изменили ход истории - объяснил эксперт. Почему эти трассы до сих пор вызывают уважение и что о них забывают - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.05.2026, 14:38
Комета исчезла, но оставила след: почему в 3I/ATLAS нашли топливо для термоядерного реактора
Межзвёздная комета 3I/ATLAS исчезла из виду, но оставила загадку: в её составе нашли дейтерий и тритий - топливо для термоядерного реактора. Случайность или след внеземной технологии? Разбираемся в деталях.Читать далее