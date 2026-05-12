В РЖД появился вагон с одноместными купе: стоимость ниже СВ, завтрак включен в билет — поезд, в котором наконец можно выспаться без соседей

На поезде между Москвой и Петербургом появился новый формат купе для одиночных поездок

На маршруте Москва-Петербург теперь доступен вагон с одноместными купе, где пассажиры могут рассчитывать на расширенный сервис и завтрак по цене ниже СВ. Это решение уже вызвало интерес у путешественников и может изменить подход к ночным поездкам между двумя столицами.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом стало важным событием для российских железных дорог. Теперь пассажиры могут рассчитывать на личное пространство и высокий уровень комфорта без необходимости переплачивать за люкс-класс. Такой подход позволяет изменить ночные обычаи и ввести новый стандарт обслуживания на популярных направлениях.

В составе «Экспресса» №3/4 курсирует вагон 1Б класса, в котором предусмотрена уникальная купе. В каждой купе отсутствуют верхние полки — вместо них установлено широкое спальное место, которое легко трансформируется в кресло. Для удобства пассажиров предусмотрены умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Это позволяет не только выспаться без соседей, но и избежать очередей в общем туалете, а также не беспокоиться о сохранности вещей.

Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое ниже, чем в классическом СВ, где цены начинаются от 10 000 рублей. В неё включены не только комфортные условия, но и расширенный набор услуг: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Раньше такой сервис был доступен только в более дорогих категориях, теперь же он становится новым форматом для массового пассажира.

Маршрут «Экспресса» №3/4 организован так, чтобы пассажир мог максимально выспаться: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно актуально для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание. По отзывам пассажиров, атмосфера в вагоне остаётся спокойной даже в часы пик, отсутствие очередей в туалете и соседей в купе делает поездку максимально приватной.

Если сравнивать с другими поездами, то в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместных купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включённое питание. Подобный формат может стать востребованным не только на маршруте Москва – Санкт-Петербург, но и на других популярных направлениях, если РЖД сохранит уровень сервиса в этом сегменте.

Важно отметить, что запуск таких вагонов — это не просто точечное улучшение, а сигнал о смене философии пассажирских перевозок. В условиях растущего спроса на персонализированные услуги железные дороги начинают конкурировать не только с авиацией, но и с отелями, предлагая полноценный ночной отдых в пути. Если опыт с одноместными купе на линии Москва – Санкт-Петербург окажется успешным, можно ожидать расширения географии этого формата — в первую очередь на направлениях с высокой деловой активностью и длительностью поездки 6–10 часов, таких как Москва – Нижний Новгород, Москва – Казань или Санкт-Петербург – Адлер.