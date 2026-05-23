В РЖД появился вагон, где купе одноместные: цена ниже СВ, завтрак и билеты включены — поезд, в котором наконец можно выспаться без шума

На поезде Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком

На маршруте Москва-Санкт-Петербург теперь курсирует вагон с одноместными купе, где пассажирам предлагают завтрак, расширенный сервис и личное пространство по цене почти вдвое ниже СВ. Это решение может изменить привычные сценарии ночных поездок и задать новый стандарт комфорта на железной дороге.

На маршруте Москва-Санкт-Петербург теперь курсирует вагон с одноместными купе, где пассажирам предлагают завтрак, расширенный сервис и личное пространство по цене почти вдвое ниже СВ. Это решение может изменить привычные сценарии ночных поездок и задать новый стандарт комфорта на железной дороге.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте Москва — Санкт-Петербург стало ведущим событием на рынке пассажирских перевозок. Теперь у пассажиров есть возможность путешествовать ночью с максимальным комфортом и приватностью, не переплачивая за люкс-класс. Такой формат может стать новым стандартом для ночных поездов между крупными городами.

В составе «Экспресса» № 3/4 теперь курсирует вагон 1Б класса, где каждое купе рассчитано на одного человека. Здесь нет верхних полок — вместо них установлено широкое спальное место, которое легко трансформируется в кресло. В каждом купе есть умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Такой набор опций позволяет не только выспаться без соседей, но и не переживать за вещи или стоять в очереди в общий туалет.

Стоимость билета в новом купе составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ, где цены стартуют от 10 000 рублей. В стоимость включены: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Раньше такой сервис был доступен только в премиальных категориях, теперь же он становится массовым предложением.

Маршрут «Экспресса» № 3/4 организован так, чтобы пассажир мог выспаться максимально качественно: отправление поздно вечером, прибытие под утро, без остановок для высадки. Это особенно удобно для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание. Пассажиры отмечают, что атмосфера в вагоне остаётся спокойной даже в часы пик, отсутствие очередей в туалет и соседей в купе обеспечивает гарантию конфиденциальности.

Для сравнения: в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместные купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включённое питание. Как показывает опыт, подобные изменения на железных дорогах могут привести к более заметной персонализации услуг и усилению конкуренции не только с авиаперелётами, но и с гостиницами, обеспечивающими полноценный ночной отдых в пути.

Если эксперимент с одноместными купе окажется успешным, такие вагоны могут появиться и на других популярных направлениях — например, между Москвой и Казанью или Санкт-Петербургом и Адлером. В России ночные поезда между крупными городами традиционно востребованы, но до сих пор выбор между стандартными купе и СВ был довольно ограничен. Новый вагон 1Б класса может стать компромиссным решением для тех, кто ценит личное пространство, но не готов переплачивать за люкс.

В целом, запуск вагона с одноместными купе отражает современные требования к комфорту и конфиденциальности. Если РЖД сохранит уровень сервиса, аналогичные решения смогут изменить рынок пассажирских перевозок в ближайшие годы. Массовое внедрение новых стандартов сделает ночные поездки между городами более удобными и привлекательными.

Интересно, что запуск новой формы совпал с ростом интереса к индивидуальным решениям на транспорте. По данным рынка, спрос на современные сервисы стабильно увеличивается, а новые стандарты могут стать ориентиром для других перевозчиков. В этом квартале стоит вспомнить, как необычные транспортные решения вызывают интерес у российских пассажиров — например, историю редкого кабриолета Geo Metro, о которой рассказывалось в недавнем материале о единственном экземпляре малолитражки 90-х годов в России .