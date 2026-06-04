Никто не храпит рядом и не будит в 5 утра: идеальный ночной поезд наконец-то вышел на маршрут

На поезде Москва-Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком

Российские железные дороги внедрили вагон с одноместными купе на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Теперь пассажиры могут рассчитывать на личное пространство, расширенный сервис и завтрак по цене ниже класса СВ. Это решение может изменить подход к ночным путешествиям между столицами.

Российские железные дороги внедрили вагон с одноместными купе на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Теперь пассажиры могут рассчитывать на личное пространство, расширенный сервис и завтрак по цене ниже класса СВ. Это решение может изменить подход к ночным путешествиям между столицами.

Появление вагона с одноместными купе на маршруте Москва — Санкт-Петербург стало ведущим событием на рынке пассажирских перевозок. Теперь путешественники, выбирая ночной экспресс, могут рассчитывать на индивидуальное пространство и расширенный сервис, не переплачивая за люкс-класс. Такой шаг позволяет изменить привычные условия ночных поездок между двумя крупными городами страны.

В составе «Экспресса» № 3/4 теперь курсирует вагон 1Б класса, где каждое купе рассчитано на одного пассажира. Здесь нет верхних полок — вместо них установлено широкое спальное место, которое легко трансформируется в кресло. Для удобства предусмотрены умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъёмами для гаджетов и индивидуальная система вентиляции. Это позволяет не только выспаться без соседей, но и не стоять в очереди в общий туалет, а также не переживать о сохранности вещей.

Стоимость билета в таком купе составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ, где цены стартуют от 10 000 рублей. В стоимость включены не только комфортные условия, но и расширенный набор услуг: горячий завтрак на выбор, полноценный набор к завтраку, доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка. Раньше такой сервис был доступен только в более дорогих категориях, теперь же он становится массовым предложением.

Маршрут «Экспресса» № 3/4 организован так, чтобы пассажир мог выспаться максимально качественно: отправление поздним вечером, прибытие утром, без остановок для высадки. Это особенно удобно для тех, кто ценит тишину и хочет проснуться уже в другом городе, не тратя время на пересадки и ожидание. По отзывам пассажиров, атмосфера в вагоне остаётся спокойной даже в часы пик; отсутствие очередей в туалет и соседей в купе делает поездку максимально приватной.

Если сравнивать с другими поездами, то в «Стриже» есть купе с душем, но без завтрака, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместных купе. Новый вагон занял нишу между стандартным купе и СВ, предложив индивидуальное пространство и включённое питание. Подобный подход может быть востребован и на других направлениях, если РЖД сохранит уровень сервиса.

Если опыт с одноместными купе на линии Москва — Санкт-Петербург окажется успешным, возможно расширение географии этой услуги — в первую очередь на направления с высокой деловой активностью и продолжительностью поездки 6–10 часов, такие как Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань или Санкт-Петербург — Адлер. Важное замечание: подобные нововведения могут стать новым стандартом для ночных перевозок, где ценится не только скорость, но и качество отдыха в пути. По данным РЖД, спрос на купе стабильно растёт: пассажиры всё чаще выбирают комфорт и приватность даже в условиях экономии.

Интересно, что подобные изменения в сервисных службах железных дорог приводят к более заметным последствиям для персонализации услуг. В условиях растущего интереса к комфорту и приватности железнодорожные перевозки начинают конкурировать не только с отелями, но и с гостиницами, обеспечивая полноценный ночной отдых в пути. Кстати, о том, как новые форматы и сервисы влияют на рынок, можно узнать в материале о том, почему одни компании терпят убытки, а другие наращивают производство - подробности в нашем аналитическом обзоре .