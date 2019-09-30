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30 сентября 2019, 00:31

На покупку новых автомобилей россияне потратили 1,6 триллиона рублей

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что с января по август 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 589 млрд рублей или на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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На фоне роста цен на новые автомобили их продажи сокращаются. За 8 месяцев текущего года было продано на 2% меньше машин, чем в 2018 году: 1,14 млн экземпляров сейчас против 1,40 млн в прошлом году. Но из-за подорожания россияне вынуждены были израсходовать на 7% больше денег. 

Порядка 200 млрд рублей потратили на приобретение автомобилей корейской марки Kia. На втором месте по размеру оборота – Toyota, на покупку автомобилей которой россияне потратили 165 млрд рублей. Отечественной марке Lada досталось только третье место с показателем 147 млрд рублей. Однако, за счет более низкой стоимости Lada на треть опережает по количеству проданных автомобилей Kia и в 3,5 раза Toyota.

Четвертую строчку занимает еще один корейский бренд – Hyundai. На покупку его автомобилей российские автолюбители потратили 142 млрд рублей. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz, выручивший 116 млрд рублей. Кроме того, более 100 млрд рублей за восемь месяцев 2019 года собрали еще два немецких бренда: BMW и Volkswagen.

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На покупку новых автомобилей россияне потратили 1,6 триллиона рублей
{{material_127662}}На фоне роста цен на новые автомобили их продажи сокращаются. За 8 месяцев текущего года было продано на 2% меньше машин, чем в 2018 году: 1,14 млн экземпляров сейчас против 1,40 млн в прошлом году. Но из-за подорожания россияне вынуждены были израсходовать на 7% больше денег. Порядка 200 млрд рублей потратили на приобретение автомобилей корейской марки Kia. На втором месте по размеру оборота – Toyota, на покупку автомобилей которой россияне потратили 165 млрд рублей. Отечественной марке Lada досталось только третье место с показателем 147 млрд рублей. Однако, за счет более низкой стоимости Lada на треть опережает по количеству проданных автомобилей Kia и в 3,5 раза Toyota.Четвертую строчку занимает еще один корейский бренд – Hyundai. На покупку его автомобилей российские автолюбители потратили 142 млрд рублей. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz, выручивший 116 млрд рублей. Кроме того, более 100 млрд рублей за восемь месяцев 2019 года собрали еще два немецких бренда: BMW и Volkswagen.
2019-09-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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