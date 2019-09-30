30 сентября 2019, 00:31
На покупку новых автомобилей россияне потратили 1,6 триллиона рублей
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что с января по август 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 589 млрд рублей или на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Порядка 200 млрд рублей потратили на приобретение автомобилей корейской марки Kia. На втором месте по размеру оборота – Toyota, на покупку автомобилей которой россияне потратили 165 млрд рублей. Отечественной марке Lada досталось только третье место с показателем 147 млрд рублей. Однако, за счет более низкой стоимости Lada на треть опережает по количеству проданных автомобилей Kia и в 3,5 раза Toyota.
Четвертую строчку занимает еще один корейский бренд – Hyundai. На покупку его автомобилей российские автолюбители потратили 142 млрд рублей. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz, выручивший 116 млрд рублей. Кроме того, более 100 млрд рублей за восемь месяцев 2019 года собрали еще два немецких бренда: BMW и Volkswagen.
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