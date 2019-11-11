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11 ноября 2019, 00:29

На покупку премиальных авто россияне потратили 500 млрд рублей

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Фото: bi-ozet.com
Как выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат», за первые 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1,8 триллиона рублей, из них почти 500 млрд рублей ушло на машины премиальных марок.
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С января по сентябрь нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей российские покупатели потратили 1 трлн 819 млрд рублей или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

На фоне 2-процентного падения продаж рост денежных показателей эксперты связывают с подорожанием самих автомобилей. Средневзвешенная цена новой машины увеличилась на 8,5%. Около 10% суммы (179 млрд рублей) пришлось на автомобили российских брендов. Остальные 90% (1 трлн 640 млрд рублей) - на иномарки.

На покупку автомобилей премиальных марок россияне потратили 483 млрд рублей или на 10% больше, чем годом ранее. На этот сегмент приходится 27% емкости авторынка. Лидером по объему выручки стал Mercedes-Benz (133 млрд рублей). Второе место занимает BMW (126,5 млрд рублей). Третья строчка досталась Lexus (63,3 млрд рублей). Замыкают ТОП-5 лидеров по выручке среди марок премиального сегмента Audi (44,7 млрд руб.) и Land Rover (37,4 млрд руб.). Именно на эти пять брендов приходится порядка 85% всех денег, которые были потрачены в России на премиальные автомобили в этом году.

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На покупку премиальных авто россияне потратили 500 млрд рублей
{{material_127942}}С января по сентябрь нынешнего года на покупку новых легковых автомобилей российские покупатели потратили 1 трлн 819 млрд рублей или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. На фоне 2-процентного падения продаж рост денежных показателей эксперты связывают с подорожанием самих автомобилей. Средневзвешенная цена новой машины увеличилась на 8,5%. Около 10% суммы (179 млрд рублей) пришлось на автомобили российских брендов. Остальные 90% (1 трлн 640 млрд рублей) - на иномарки.На покупку автомобилей премиальных марок россияне потратили 483 млрд рублей или на 10% больше, чем годом ранее. На этот сегмент приходится 27% емкости авторынка. Лидером по объему выручки стал Mercedes-Benz (133 млрд рублей). Второе место занимает BMW (126,5 млрд рублей). Третья строчка досталась Lexus (63,3 млрд рублей). Замыкают ТОП-5 лидеров по выручке среди марок премиального сегмента Audi (44,7 млрд руб.) и Land Rover (37,4 млрд руб.). Именно на эти пять брендов приходится порядка 85% всех денег, которые были потрачены в России на премиальные автомобили в этом году.
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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