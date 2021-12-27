На пороге сенсации: Карл Бенц может лишиться звания пионера мирового автопрома
Фото: MDR
Фото: MDR
Фото: MDR
Фото: MDR
Фото: MDR
Фото: MDR
Фото: MDR
Фото: MDR
В темном углу гаража некоего старого дома, между большим количеством мусора, они обнаружили автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и тремя колесами. Они выкупили транспортное средство за несколько сотен евро у немолодой вдовы, которая здесь проживает.
Дерево против металла
Удалив с машины вековую пыль, счастливые немцы поняли: перед ними один из самых первых автомобилей, появившихся на планете. Раритет, в общем и целом, напоминает знаменитую трехколесную тележку Бенца образца 1886 года. «Мы действительно надеемся на сенсацию», - заявил Хуберт Рейн, известный в Германии эксперт по старинным автомобилям.
Повод утверждать это у специалистов есть: в те годы Карл Бенц уже работал с металлом, для своего детища он построил каркас из стальных труб. А находка из Восточной Германии изготовлена преимущественно из дерева: кузов, спицы, скамейка сидений - все это деревянное.
Эксперты музея Mercedes-Benz наслышаны о находке и, признаться, не очень-то ей рады. Во всяком случае, в этом году они уже не раз вынуждены были повторять, что именно их автомобиль является самым старым. На помощь членам автомобильного клуба сегодня пришли физики и даже судебные эксперты –вместе они тщательно изучают трехколесную находку и каждый ее элементы в отдельности.
Профессиональная конструкция
Длина «найденыша» составляет 2 метра, он имеет одноцилиндровый двигатель (примерно от 140 до 150 куб. см), 2 передачи и рулевую тягу с тормозом. У трехколесника нет таблички с серийным номером – разве что на блоке двигателя можно прочитать цифру «24». Определить ее происхождение не смогли даже эксперты из Дрезденского музея транспорта и музея Mercedes-Benz в Штутгарте.
«Все особенности конструкции указывают на то, что это была не гаражная сборка, а профессиональная конструкция», - заметил Хуберт Рейн.
Автора на сцену!
Для справки: Фридрих Луцман известен далеко немногим людям. Однако, он - один из пионеров автомобильной отрасли. Помимо Готлиба Даймлера и Карла Бенца, Луцман был одним из экспонентов на «Первой международной автомобильной выставке» (IAA). Фридрих Луцман имел свою мастерскую в Дессау (Anhaltishe Motorwagenfabrik) и даже занимался частным извозом – именно его считают основателем первого в Германии таксомотора.
Позже братья Опель сделали инженеру хорошее коммерческое предложение, поставив директором фабрики в Рюссельсхайме, которая начала производить одноцилиндровые двигатели мощностью 3,5 л.с. Только вот сегодня личность Фридриха Луцмана вызывает в немецком обществе споры. Дело в том, что он был членом антисемитской ассоциации г. Дессау.
Второй момент относительно имени производителя найденного автомобиля ведёт в молодую ГДР. В том же доме был обнаружен знак участника ралли классических автомобилей пятидесятых годов XX столетия. В то время, как отмечает Хуберт Рейн, «Германская федерация автоспорта» регулярно проводила автомобильные ралли в Лейпциге.
«Мы надеемся, что у кого-то еще есть автомобиль из той эпохи или буклет участника того времени. Может, кто-то знает человека, который в те годы принимал участие в гонках и может что-то сказать про интересующий нас автомобиль, - говорит фанат классических автомобилей.
В настоящее время «найденыш» хранится в секретном месте в Северной Тюрингии и хорошо защищен от пытливых глаз. Члены клуба Ost Klassiker Club Wolkramshausen вместе с техническими экспертами продолжают кропотливо изучать и анализировать автомобиль, чтобы, в конце концов, вынести свой вердикт. Кто знает, может, всех нас ожидает настоящая сенсация. И произойдет этого уже в наступающем 2022 году…
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