27 октября 2021, 23:28
На пороге зима, а в России запретили менять шины
Первые морозы на европейской части России сменились оттепелью, на смену которой вновь могут прийти заморозки. Но водителей ждет неприятный сюрприз, если они решат в ближайшее время сменить летние шины на зимние.
Дарья Климова Фото: pinterest.com
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Поэтому если вы задумали сменить резину и живете за пределами Москвы, у вас есть пара дней в запасе. Москвичам придется или ездить до конца локдауна на летней, или менять колеса самостоятельно, или воспользоваться общественным транспортом. Власти столицы подтвердили, что метро, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме. Меньше повезло жителям Хакасии. Тамошний губернатор объявил о полной остановке работы общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске.
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27.10.2021, 11:00
В Госдуме рекомендовали не затягивать с законом об отмене техосмотра и принять его в первом чтении
26.10.2021, 14:28
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26.10.2021, 11:00
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21.10.2021, 16:50
Минералка или синтетика: как выбрать масло, чтобы не было масложора
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