21 ноября 2019, 09:13
На потолке Rolls-Royce больше месяца вышивали сапсана
- 68
- 0
Компания Rolls-Royce рассказала об уникальном купе Falcon Wraith с самой сложной и детальной вышивкой в истории марки. По заказу клиента специалисты подразделения Bespoke вышили на голубой коже потолка изображение самой быстрой и ловкой птицы в мире – сапсана.
Ранее мы писали
Компания Rolls-Royce представила специальную серию купе Wraith, созданную по просьбе российского представительства ...Читать далее
Вышивка состоит из 250 тысяч швов. Отдельная часть работы была посвящена выбору наилучшего направления стежков, их длины и расстояния между ними. С технической точки зрения было непросто нанести такое количество швов на кожу – нежный и капризный материал. Вышивка стягивает поверхность, из-за чего кожа морщинится и идет волнами, что недопустимо для Rolls-Royce.
Потолок Falcon Wraith обтянут небесно-голубой кожей. В аналогичный голубой цвет выкрашен и кузов автомобиля. Схематичные очертания крыльев дополняют образ уникального купе. Они появились на переднем крыле и перегородке между сидениями второго ряда. Завершают внутреннюю эстетику автомобиля фирменные часы Bespoke с гильоше – ювелирным узором в виде густой сети тонких волнистых линий.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Дворец. Трон. Корона. Час счастья за рулем Rolls-Royce
22.07.2016, 08:28
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Дворец. Трон. Корона. Час счастья за рулем Rolls-Royce
22.07.2016, 08:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Наслаждаться монументальностью Фантома или изящными изгибами Врайта лучше, все же, с тротуара. Ехать в пробке рядом с таким Авто неудобно и волнительно. Во-первых, завидно, что кто-то может себе позволить такое купить, а во-вторых, очень страшно задеть его ненароком. Ведь, если поцарапаешь, даже если ...
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве