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21 ноября 2019, 09:13

На потолке Rolls-Royce больше месяца вышивали сапсана

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Компания Rolls-Royce рассказала об уникальном купе Falcon Wraith с самой сложной и детальной вышивкой в истории марки. По заказу клиента специалисты подразделения Bespoke вышили на голубой коже потолка изображение самой быстрой и ловкой птицы в мире – сапсана.
На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана

 

На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана

 

На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана

 

На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана

 

На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана

 

На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана

 

На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана
На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана
На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана
На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана
На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана
На потолке Rolls Royce больше месяца вышивали сапсана
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Вышивка на потолке Falcon Wraith стала настоящим произведением искусства. Работа над проектом заняла более месяца. Специалисты Bespoke под руководством Джоша Лайлса (Josh Liles), эксперта команды Bespoke по индивидуальным вышивкам, сначала досконально изучили повадки и движения сапсана, чтобы максимально точно передать особенности его мускулатуры, движения, оттенки оперения. Единственное, что пришлось немного изменить – разрез глаз и форму клюва птицы, чтобы сделать образ хищника более суровым.

Вышивка состоит из 250 тысяч швов. Отдельная часть работы была посвящена выбору наилучшего направления стежков, их длины и расстояния между ними. С технической точки зрения было непросто нанести такое количество швов на кожу – нежный и капризный материал. Вышивка стягивает поверхность, из-за чего кожа морщинится и идет волнами, что недопустимо для Rolls-Royce.

Потолок Falcon Wraith обтянут небесно-голубой кожей. В аналогичный голубой цвет выкрашен и кузов автомобиля. Схематичные очертания крыльев дополняют образ уникального купе. Они появились на переднем крыле и перегородке между сидениями второго ряда. Завершают внутреннюю эстетику автомобиля фирменные часы Bespoke с гильоше – ювелирным узором в виде густой сети тонких волнистых линий.


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Отзывы по теме
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Михаил
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
Наслаждаться монументальностью Фантома или изящными изгибами Врайта лучше, все же, с тротуара. Ехать в пробке рядом с таким Авто неудобно и волнительно. Во-первых, завидно, что кто-то может себе позволить такое купить, а во-вторых, очень страшно задеть его ненароком. Ведь, если поцарапаешь, даже если ...
Михаил
Rolls-Royce Ghost посвятили «вечной любви»
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Ольга
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На потолке Rolls-Royce больше месяца вышивали сапсана
{{material_127508}}Вышивка на потолке Falcon Wraith стала настоящим произведением искусства. Работа над проектом заняла более месяца. Специалисты Bespoke под руководством Джоша Лайлса (Josh Liles), эксперта команды Bespoke по индивидуальным вышивкам, сначала досконально изучили повадки и движения сапсана, чтобы максимально точно передать особенности его мускулатуры, движения, оттенки оперения. Единственное, что пришлось немного изменить – разрез глаз и форму клюва птицы, чтобы сделать образ хищника более суровым.Вышивка состоит из 250 тысяч швов. Отдельная часть работы была посвящена выбору наилучшего направления стежков, их длины и расстояния между ними. С технической точки зрения было непросто нанести такое количество швов на кожу – нежный и капризный материал. Вышивка стягивает поверхность, из-за чего кожа морщинится и идет волнами, что недопустимо для Rolls-Royce.Потолок Falcon Wraith обтянут небесно-голубой кожей. В аналогичный голубой цвет выкрашен и кузов автомобиля. Схематичные очертания крыльев дополняют образ уникального купе. Они появились на переднем крыле и перегородке между сидениями второго ряда. Завершают внутреннюю эстетику автомобиля фирменные часы Bespoke с гильоше – ювелирным узором в виде густой сети тонких волнистых линий.
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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