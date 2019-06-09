9 июня 2019, 20:12
На проблемном 8 участке трассы М-11 побывала правительственная инспекция
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«Никаких фатальных, технически неустранимых проблем для сроков ввода трассы в эксплуатацию не обнаружено». Так категорично заявил зам. председателя Правительства РФ Максим Акимов по итогам объезда по строящемуся 8 участку платной магистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург».
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В рамках совещания с представителями генерального подрядчика и концессионера была достигнута договоренность по срокам, в которые должна быть проведена мобилизация людей и техники. Андрей Костин, глава ВТБ, от лица концессионера отметил, что проблем с финансированием стройки, взаимоотношений с правительством нет, есть полное понимание с генеральным подрядчиком, что называется, и по срокам, и по людям.
В свою очередь, к мобилизации трудовых резервов готова подключиться и Государственная компания «Автодор», выступающая в проекте генеральным подрядчиком. По словам ее главы Вячеслава Петушенко, сегодня активно привлекаются кадры со всей страны, потому как есть задача - обеспечить ввод объекта осенью текущего года.
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По его словам, автомобилистам имеет смысл пользоваться транспондерами – благодаря им появляется возможность проезжать по трассе с ощутимыми скидками. «Вот вам и снижение стоимости проезда по М-11», - заметил глава ГК «Автодор».
Как мы заметили в самом начале, высокоскоростная трасса М-11 - самый важный дорожный объект 2019 года. И это лишний раз подчеркнула высокая правительственная делегация, проинспектировавшая 8 участок М-11 в рамках ПМЭФ-2019. Ранее была поставлена и сегодня вновь озвучена задача открыть по нему движение в нынешнем году. «Участок магистрали на въезде в Санкт-Петербург - 138 км планируется сдать осенью этого года», - заверил журналистов Вячеслав Петушенко.
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