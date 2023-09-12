На продажу выставили автобус для детей, которые очень спешат в школу
Фото: thedrive.com
Спортивная тема продолжается и в салоне автобуса, где для каждого пассажира установили полноценные гоночные сиденья с ярко-желтыми ремнями безопасности. В довершение всего, в автобусе есть кондиционер и даже телевизор над местом водителя. Продавец просит за гоночный школьный автобус сравнительно мало для такой крутой машины – 22 500 долларов или порядка 2,1 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
-
12.09.2023, 15:07
С 1 марта 2024 года ужесточат правила прохождения техосмотра: эксперт рассказал о нюансах
Даже после отмены обязательного техосмотра для рядовых автовладельцев, процедуру по-прежнему обязаны проходить некоторые категории автомобилей. С 1 марта 2024 года Минтранс предлагает ужесточить правила проведения техосмотра и повысить ответственность за отсутствие диагностической карты.Читать далее
-
12.09.2023, 13:32
3 резонансных ДТП с самосвалами в первую неделю сентября 2023 года
Начало сентября было омрачено сразу несколькими трагическими инцидентами с участием тяжелых самосвалов. Все они произошли в Петербурге и Ленинградской области.Читать далее
-
12.09.2023, 13:17
Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Торжественный запуск серийного производства нового кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся еще в середине июня, в дни ПМЭФ-2023. Обычно автопроизводителям требуется один-два месяца, чтобы наполнить склады дилеров и объявить о начале продаж. Но прошло уже три месяца, а дилеры хранят молчание.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
12.09.2023, 08:32
Стало известно, какие автомобили везут через Владивостокский автомобильный терминал
Через Владивостокский автомобильный терминал (ВАТ) за первые 8 месяцев 2023 года в Россию было ввезено порядка 60 тысяч новых и подержанных автомобилей. 95% новых машин – китайские.Читать далее
-
12.09.2023, 07:14
Летевший из Сочи самолет экстренно сел в поле под Новосибирском (видео)
Самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за отказа гидравлической системы, запросил экстренную посадку в Толмачево, но не дотянул.Читать далее
-
12.09.2023, 15:07
С 1 марта 2024 года ужесточат правила прохождения техосмотра: эксперт рассказал о нюансах
Даже после отмены обязательного техосмотра для рядовых автовладельцев, процедуру по-прежнему обязаны проходить некоторые категории автомобилей. С 1 марта 2024 года Минтранс предлагает ужесточить правила проведения техосмотра и повысить ответственность за отсутствие диагностической карты.Читать далее
-
12.09.2023, 13:32
3 резонансных ДТП с самосвалами в первую неделю сентября 2023 года
Начало сентября было омрачено сразу несколькими трагическими инцидентами с участием тяжелых самосвалов. Все они произошли в Петербурге и Ленинградской области.Читать далее
-
12.09.2023, 13:17
Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Торжественный запуск серийного производства нового кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся еще в середине июня, в дни ПМЭФ-2023. Обычно автопроизводителям требуется один-два месяца, чтобы наполнить склады дилеров и объявить о начале продаж. Но прошло уже три месяца, а дилеры хранят молчание.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
12.09.2023, 08:32
Стало известно, какие автомобили везут через Владивостокский автомобильный терминал
Через Владивостокский автомобильный терминал (ВАТ) за первые 8 месяцев 2023 года в Россию было ввезено порядка 60 тысяч новых и подержанных автомобилей. 95% новых машин – китайские.Читать далее
-
12.09.2023, 07:14
Летевший из Сочи самолет экстренно сел в поле под Новосибирском (видео)
Самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за отказа гидравлической системы, запросил экстренную посадку в Толмачево, но не дотянул.Читать далее
- 21 070 000 РChangan UNI-K 2023 в Москве
- 37 460 000 РBMW 5 серии 2020 в Москве
- 4 260 000 РBMW 3-series 2021 в Москве
- 6 640 000 РKIA Cerato 2021 в Москве
- 18 800 000 РChangan UNI-K 2023 в Москве
- 46 130 000 РToyota Sequoia 2023 в Москве
- 88 300 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 13 770 000 РPorsche Boxster 2012 в Москве
- 32 790 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 20 040 000 РWEY Lanshan 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий