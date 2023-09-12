На продажу выставили автобус для детей, которые очень спешат в школу

Самый крутой в мире школьный автобус Chevrolet 2008 года выпуска продают в американском городке Гудзон, штат Нью-Гэмпшир. Машина оснащена турбированным V8, который обеспечивает приличную динамику. Точные характеристики не сообщаются, но судя по отверстию в капоте и сдвоенным патрубкам выпускной системы удовольствие от поездки гарантировано, пишет издание The Drive

Спортивная тема продолжается и в салоне автобуса, где для каждого пассажира установили полноценные гоночные сиденья с ярко-желтыми ремнями безопасности. В довершение всего, в автобусе есть кондиционер и даже телевизор над местом водителя. Продавец просит за гоночный школьный автобус сравнительно мало для такой крутой машины – 22 500 долларов или порядка 2,1 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

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