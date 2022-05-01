На продажу выставили идеальную «Ниву» для охотников и рыбаков
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Салон «Медведя» также изрядно переработали. Установили передние сидения BMW с боковой поддержкой и подогревом, новую тихую печку, новую переднюю панель и «приборку», аудиосистему Pioneer с поддержкой Bluetooth и 6 динамиками JBL, салонное зеркало со встроенной камерой заднего вида, черный жесткий потолок и полную шумоизоляцию. Все изменения в конструкцию зарегистрированы в 2020 году. Внедорожник отлично подойдет для любителей охоты или рыбалки. Владелец просит за него на Авто.ру 1,5 млн рублей.
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